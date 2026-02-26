Dve naučnice iz Srbije nominovane za medicinski Oskar! Srbija i ove godine ima svoje predstavnike u finalu 12. "International Medis Awards for Medical Research", prestižne regionalne nagrade koju često nazivaju i medicinskim Oskarom. Među 18 najboljih istraživača iz 11 zemalja srednje i istočne Evrope našle su se i dve naučnice iz Srbije.

U konkurenciji 246 naučnih radova iz Češke, Slovačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Severne Makedonije, međunarodni stručni žiri odabrao je po dva finalista u devet medicinskih oblasti: ginekologiji, dermatologiji, pulmologiji, neurologiji, farmakologiji, pedijatriji, oftalmologiji, anesteziologiji i reumatologiji.

Srbija ove godine ima finalistkinju u oblasti farmakologije, prof. dr Milicu Bajčetić, profesorku Medicinskog fakultetu u Beogradu, a iz oblasti reumatologije dr sci.med. Jelena Čolić iz Instituta za reumatologiju.

Nakon rekordne prošle godine, kada je Srbija imala čak sedam finalista, od kojih je troje osvojilo nagradu, i ovogodišnji plasman potvrđuje kontinuitet visokog kvaliteta domaćih medicinskih istraživanja na regionalnoj sceni.

Istraživanje prof. dr Milice Bajčetić bavi se dugogodišnjim problemom u lečenju srčane slabosti kod male dece, nedostatkom gotovih, uzrastu prilagođenih oralnih lekova za decu mlađu od šest godina. Deca sa urođenim srčanim manama ili dilatacionom kardiomiopatijom često moraju da primaju terapiju lekovima poput enalaprila, ali ti lekovi za najmlađe ne postoje u odgovarajućem obliku. Zbog toga se terapija često priprema prilagođavanjem lekova namenjenih odraslima, na primer drobljenjem tableta, što može dovesti do nepreciznog doziranja, otežanog pridržavanja terapijii potencijalnih bezbednosnih rizika.

- Veoma mi je drago što je istraživanje prepoznato i nominovano za Medis nagradu, jer pokazuje koliko značaja ima razvoj adekvatnih terapijskih formulacija za najmlađe pacijente. Ova studija predstavlja prvu inovativnu formulaciju enalaprila, oralnu disperzibilnu minitabletu (ODMT) koju i decu uzrasta od 0 do 6 godina sa srčanom slabosti uzrokovanom urođenim srčanim manama i dilatacionom kardiomopatijom mogu da koriste. Mini tableta veličine 2 mm u kontaktu sa pljuvačkom brzo se raspada i rastvara u roku od 10 sekundi, što omogućava bezbednu i efikasnu primenu čak i kod novorođene dece i odojčadi koji ne mogu da progutaju konvencionalne tablete. Istraživanje, sprovedeno u okviru evropskog FP7 LENA projekta, pokazalo je da su deca terapiju dobro prihvatila i rado je uzimala. Lek je u čak 96 odsto slučajeva ocenjen kao prijatnog ili neutralnog ukusa, bez smanjenja prihvatljivosti tokom ponovljenog doziranja. Inovativna, standardizovana formulacija enalaprila prilagođena deci, pojednostavljuje terapiju za roditelje i lekare, poboljšava preciznost doziranja, povećava pridržavanje terapiji i omogućava bolje rezultate lečenja. Rezultati istraživanja pokazuju da oralne disperzibilne minitablete predstavljaju siguran i efikasan oblik leka za najmlađe pacijente i mogu pomoći u unapređenju terapije novorođenčadi i odojčadi sa srčanom slabosti - istakla je prof. dr Bajčetić.

Iz oblasti reumatologije za Medis nagradu nominovana je dr sci.med. Jelena Čolić iz Instituta za reumatologiju, koja je istraživala da li mogu male čestice u krvi da predvide pogoršanje bolesti pluća kod sistemske skleroze.

- Pre svega, presrećna sam zbog nominacije, jer ona predstavlja prepoznavanje važnosti teme iza koje stoje godine posvećenosti. Sistemska skleroza je autoimuna bolest sa najvišom stopom mortaliteta među reumatološkim oboljenjima, a upravo je zahvaćenost pluća glavni uzrok loše prognoze. U našem istraživanju bavili smo se malim česticama u krvi, kako volim da kazem, magičnim česticama, takozvanim ekstracelularnim vezikulama, i pokazali da one mogu imati potencijal da predvide ne samo koji pacijenti imaju rizik za zahvatanje pluća, već i koji od njih mogu razviti agresivno, progresivno pogoršanje sistemske skleroze. To je od izuzetne važnosti, jer i pored napretka u dijagnostici i terapiji, veliki broj pacijenata i dalje ne prepoznamo dovoljno rano. Cilj istraživanja je da se kroz jednostavnu analizu krvi pacijenti sa najvećim rizikom identifikuju ranije i da se terapija započne u pravom trenutku. Za pacijente to bi značilo bolju prognozu, kvalitetniji život i potencijalno prodženje životnog veka, dok lekarima pruža dodatni jednostavan alat u donošenju kliničkih odluka na vreme - objasnila je dr Čolić.

U radu međunarodnog žirija učestvovala je i prof. dr Jelena Drulović, koja je zajedno sa ostalim članovima komisije birala 18 najboljih radova. Dobitnici će biti proglašeni 12. marta na svečanoj ceremoniji u Ljubljani, kojoj će prisustvovati i predsednica Slovenije.

