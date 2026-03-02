BILA SAM MRTVA 24 MINUTA I ZNAM ŠTA JE S DRUGE STRANE: Nije bilo svetla i tunela, već nešto POTPUNO DRUGAČIJE

Postoje ljudi koji su bili klinički mrtvi i u tim trenucima, kako tvrde, spoznali “šta se događa s druge strane”.

Mnogi pričaju o “svetlu na kraju tunela”, o tome kako su “izašli iz svog tela” ili doživeli neku vrstu “transcendentalnog mira”. I dok se ljudi pitaju da li je smrt samo “prelaz u nešto drugo”, priča jedne žene donosi drugačiju perspektivu.

"Ekstremni mir"

Loren Kanadej je doživela težak srčani udar, a, kako navodi, bila je klinički mrtva čak 24 minuta.

Njen suprug je pokušavao da joj pomogne, kao i ekipa Hitne pomoći, a tek nakon pomenutog perioda su uspeli da je povrate, prenosi Mirror.

Nakon dramatičnog događaja, Loren je uverena da priča o “svetlu i tunelu” nije tačna. Ona je kasnije objasnila da nije doživela ništa od toga, ali da je osećala “ekstremni mir”.

“Samo se toga sećam. Taj mir je ostao sa mnom nedeljama nakon što sam se probudila“, dodala je.

"Više ne strahujem..."

Ističe da je osećaj bio toliko jak da se i danas svega seti, posebno u trenucima kada joj se život učini teškim. Ponekad se vraća na mesto gde je doživela srčani udar, kako bi ponovo doživela taj mir.

“Definitivno više ne strahujem od smrti. Iako nisam videla ništa konkretno, uopšte se ne brinem o tome“, objasnila je Loren.

Ona smatra da joj je dramatični događaj promenio poglede i podelio njen život na dva perioda - onaj pre i nakon srčanog udara.

“Kada mi ljudi kažu da dobro izgledam, to mi deluje bizarno. Zato što se ne osećam kao ista osoba nakon svega što sam doživela“, kazala je.

"Prekretnica" u životu

Danas, Loren živi sa ugrađenim implantabilnim kardioverter-defibrilatorom, koji je podseća koliko je bila blizu gubitka života. Iako je vreme, koje je provela bez svesti, bilo užasno za njenu porodicu, Loren se svega seća s dozom pozitivnosti.

“Pošto sam se probudila, nisam se sećala nedelje pre srčanog udara i detalja iz bolnice“, otkrila je.

Dramu koju je preživela posmatra kao “prekretnicu” koja je oblikovala njen pogled na svet i život.

Podeljena mišljenja

Mnogi ljudi doživljavaju iskustvo bliske smrti kao potvrdu “postojanja života posle smrti”, ali je važno napomenuti da mišljenja ostaju podeljena i da za takva iskustva ne postoje naučni dokazi.

Brojni stručnjaci ističu da kada telo počne da otkazuje, mozak reaguje naglim i intenzivnim talasom aktivnosti. Ova pojava može izazvati vizuelne i emocionalne fenomene slične halucinacijama, i objasniti mnoga iskustva bliske smrti.

Ova teorija, u kombinaciji sa postojećim uverenjima o onome “što nas čeka nakon smrti”, može ponuditi alternativno tumačenje njenih vizija i kasnijih zapisa.

Autor: Iva Besarabić