Evo kako paliti sveće na groblju i šta nikako ne ostavljati za sobom: Veoma je važno ispoštovati ova pravila

Beogradska groblja imaju svoja specifična pravila ponašanja. Ono što se pravilima uljudnog ponašanja podrazumeva jeste da ne smete prljati groblje, bacati uvelo cveće, gaziti travu, grobna mesta ili oštećivati spomenike. Ali, neka pravila možda i niste znali: Gde ne smete da palite sveće? Šta da radite ako na daću iznesete hranu? Šta, i pored lepe namere i jake emocije, ne smete da dirate na kasetama s urnom...

Prvo i osnovno pravilo tiče se radnog vremena. Groblja su otvorene javne površine, pa je ulaženje i zadržavanje na groblju potpuno slobodno, ali u radno vreme i ukoliko zbog tehničkih razloga pristup privremeno nije onemogućen.

Deca mlađa od 10 godina ne smeju sama da ulaze na groblje.

Kada posećujete groblje, ne smete da preskačete ogradu, da gazite zelene površine, lomite drveće, kidate cveće i zelenilo...

Naravno, nikako ne biste smeli da gazite, prljate i skrnavite grobna mesta i spomenike. Grobovi, ma u kakvom da su stanju, ne smeju da vam budu prečice, ne samo iz razloga poštovanja preminulih, već i iz bezbednosnih razloga.

Svojim ponašanjem ne bi trebalo da ugrožavate mir koji se na groblju podrazumeva.

Možda groblje jeste nekad i mesto pogodno za šetnju, što je u redu i dozvoljeno uz poštovanje svih spomenutih pravila, ali nikako nije pogodno mesto za šetnju kućnih ljubimaca! Kućne ljubimce ne smete uvoditi na groblje.

Zabranjena je i vožnja bicikla, motocikla i drugog motornog vozila ako to nije odobreno posebnom dozvolom preduzeća.

Prostor ne smete da prljate.

Što se fotografisanja tiče, nije dozvoljeno profesionalno angažovanje bez odobrenja preduzeća ili osobe koja se stara o sahrani.

Nije dozvoljeno prodavanje bilo kakve robe bez odobrenja preduzeća, odnosno preduzetnika, kao i reklamiranje proizvoda i usluga, što podrazumeva katalošku prodaju, deljenje i ostavljanje na vidnim mestima vizit karti, flajera i slično...

U kapele ne smete da ulazite van vremena određenog za sahranu.

Pravila prilikom posete grobovima najbližih

Kada posećujete grobno mesto svojih najbližih, morate da vodite računa o nekim stvarima o kojima možda i niste razmišljali.

Paljenje sveća nije dozvoljeno izvan kućišta za sveće. Što se tiče hrane, ako je, kako to neki običaji nalažu, čak i iznesete na groblje, nakon obreda ponesite je sa sobom. Ostavljanje hrane nije dozvoljeno.

U rozarijumu i kolumbarijumu ne smete izvoditi bilo kakve dodatne građevinske radove (improvizovane žardinjere, kamene ploče sa slikama, kandila i dr.), kao ni da sadite biljke oko kaseta rozarijuma.

I na samom grobnom mestu ne biste smeli da montirate žardinjere, klupe, kandila, kućišta za sveće, ograde ukoliko to nije predviđeno skicom nadgrobnog spomenika.

Nemojte, bez dozvole uprave, da sadite nikakva stabla oko grobova i grobnica (drvenastih vrsta lišćara, četinara, šiblja i drugog rastinja).

Autor: Marija Radić