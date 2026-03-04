Uključili DETEKTOR ZA METAL na livadi, pa pronašli neverovatno blago: Nedugo zatim postali su MILIONERI (FOTO)

Jedno od najneverovatnijih otkrića na teritoriji Velike Britanija zabeleženo je 2019. godine, pošto su Lisa Grejs i Adam Stejpls odlučili da nauče svoje prijatelje kako se rukuje detektorom za metal.

Oni su odlučili da pretraže jednu livadu u grofoviji Samerset na jugozapadu zemlje, ne sluteći kakvo ih iznenađenje očekuje, prenosi LadBible.

Vlasnik ostao nepoznat

U jednom trenutku, detektor je signalizirao da se u zemlji nalaze metalni predmeti, posle čega su Lisa i Adam pronašli pravo blago!

Ispostavilo se da je neko zakopao čak 2.584 srebrnjaka - kako je procenjeno oko 1068. godine. U tom periodu, Vilijam I Osvajač je opsedao obližnji grad Ekseter, utočište njegovih protivnika, pljačkajući pri tom okolna naselja.

Pretpostavlja se da su novčići skriveni da ne bi bili oteti, ali je ostalo nepoznato zašto se vlasnik nikada nije vratio po njih. Istoričari veruju da nije preživeo dramatične događaje.

Lisa i Adam su pronašli srebrnjake, izrađene između 1066. i 1068. godine, sa likovima Edvarda Ispovednika, Harolda Godvinsona i Vilijama I Osvajača.

Novčići prodati 2024. godine

Ukoliko ste upoznati s engleskom istorijom znate da su vladavine tri pomenuta kralja obeležile 1066, što je bila izuzetno burna i događajima bogata godina.

Pronađene novčiće kupila je, 2024. godine, neprofitna organizacija South West Heritage Trust, koja se bavi očuvanjem i promovisanjem kulturne i istorijske baštine jugozapadnog dela Engleske.

Izdvojeno je 4,3 miliona funti (oko 5 miliona evra), a prema važećim zakonima polovina te sume je pripala osobama koje su pronašle srebrnjake, Lisi i Adamu!

Novčići su nakratko izloženi u Britanskom muzeju, a potom su raspoređeni po muzejima širom Velike Britanije, da bi na kraju pronašli stalni dom u muzeju Somerseta.

