Koliko novca staviti u KOVERTU za svadbu?! Ljudi u Srbiji otkrili šta stvarno misle, odgovori su BRUTALNI

Sigurno ste se bar jednom našli u situaciji da dobijete poziv za svadbu i zapitali se šta da odnesete? Koliko para je pristojno staviti u kovertu?

Na Redditu se nedavno pojavila slična dilema, a jedna korisnica pitala je:

"Koliko je normalno para da se da za svadbu kao poklon ako idem samo ja kod drugarice sa fakulteta? Nismo se videle 2 godine, od kad je ostala trudna. Do tada smo se viđale jednom u 3 meseca. Draga mi je ali ne i bliska", kazala je korisnica.

Ona je potom spomenula i cenu mesta u restoranu:

"Cena jednog mesta u restoranu je 50 evra. Više idem na svadbu da se provedem tj. da jedem, pijem i da igram, a ne da ispoštujem jer svoju neću praviti sigurno" zaključila je.

Diskusija je eksplodirala, a komentari su bili raznoliki:

"Gutaću vatru ali daš koliko imaš. Ako možeš da pokriјeš svoјe mesto - super, ako nemaš - daš koliko imaš. Nisi na na koјi način odgovorna da finansiraš tuđu svadbu."

"Koliko imaš, uvek jedini ispravan odgovor na ovo pitanje."

Bilo je i onih sa iskustvom sa svadbenih muzičkih podijuma, koji su svedoci raznih scena:

"100 evra. Stolica je 50, i 50-ak kao poklon. Znam da nisi u obavezi da platiš mesto i onda preko, ali to je neki red po mom mišljenju. Da bude malo u plusu od tebe. I kad se sve skupi, imaju neki mali novčani bonus za početak zajedničkog života. Ako nisi u mogućnosti, onda koliko god. Bez rasprave da li se svadba treba praviti sa namerom da se malo i zaradi ili ne, molio bih. Ako niste toliko bliske a pozvana si, znači biće velika svadba, sigurno su mislili malo i da zarade."

Zaključak? Najvažnije je: dajte koliko možete, a odluka o poklonu neka bude vaša – svadba je i za zabavu, ne samo za računicu.

Autor: Iva Besarabić