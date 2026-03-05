Koliko je zdravo pojesti mandarina u toku dana: Voće puno vitamina C nije bezopasno za sve

Svakodnevno jedenje mandarina za mnoge ljude je normalno. Ovi mali, sočni citrusi ne samo da osvežavaju svojim mirisom i slatkoćom, već su i prava riznica vitamina i minerala. Ipak, konzumacija mandarina na dnevnom nivou ima svoje granice.

Mandarine imaju brojne benefite - od jačanja imuniteta i poboljšanja funkcije kože, do podrške probavnom sistemu. Sa druge strane, prekomerna upotreba ili određena zdravstvena stanja mogu da donesu i rizike, pa je važno da se zna kako da se jedu na pravi način.

Mandarine: Citrusi bogati vitaminom C

Mandarine su voće bogato vitaminom C. 100 grama ovog citrusa sadrži do 30 miligrama vitamina C, tako da tri do četiri mandarine mogu tako da pokriju dnevne potrebe za vitaminom C, što je 95 do 110 miligrama.

