Fenomen koji zbunjuje sve: Zašto u snovima nikada ne vidimo mobilni telefon?!

Iako većinu dana provodimo koristeći mobilne telefone, oni se u snovima pojavljuju vrlo retko.

Naučna istraživanja pokazuju da samo mali procenat odraslih sanja o telefonima kod žena oko 3,5%, a kod muškaraca još manje, 2,6%.

Studije takođe otkrivaju razlike između polova, ženski snovi češće uključuju razgovore, dok muški sadrže više fizičke aktivnosti. Ipak, čak 95% snova zaboravljamo odmah nakon buđenja, što dodatno otežava praćenje sadržaja snova.

Teorije sugerišu da mlađe generacije, koje su odrasle uz mobilne uređaje, češće mogu sanjati o njima, dok stariji ljudi, koji nisu imali telefone u mladosti, retko doživljavaju ovakve snove. Diskusije o ovoj temi i dalje su popularne na društvenim mrežama, gde korisnici dele svoja iskustva.

Autor: Iva Besarabić