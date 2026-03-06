'En-pi-si', 'riz', 'sus', 'kraš'' - Znate li šta znače ove reči? Mladi ih koriste u svakodnevnom govoru

Reči, koje koristi generacija Z, izazvale su mnogo komentara na društvenim mrežama. Mi vam otkrivamo pravo značenje izraza koje koriste.

Da li smatrate da srpski jezik dobija moderni pečat? Generacija Zima svoja "pravila" komunikacije. Brza je, da ne kažemo "skraćena", ali ponekad zagonetna za sve one koji nisu u toku.

Od čudnih skraćenica do neobičnih reči koje ulaze u svakodnevni govor, jezik generacije Z postaje fenomen koji u mnogima budi strah da tradicija polako bledi. Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" objavila je rečnik generacije Z koji je dobio mnogo komentara.

Da li znate šta znače ove reči?

krindž

delulu

en-pi-si

fleks

slej

digitalac

riz

sinovati

kraš

hajp

viralno

random

pik mi

sus

sigma

spojlovati

gejtkipovati

Značenje reči koje koristi generacija Z:

krindž - osećaj neprijatnosti zbog tuđeg ponašanja,

delulu (od delusional) - osoba koja gaji nerealne nade,

en-pi-si (NPS - non-player character) - nebitna osoba, osoba bez stava,

fleks - hvalisanje nečim, pokazivanje bogatstva ili uspeha,

slej - kad neko uradi nešto fenomenalno ili izgleda dobro,

digitalac - glup, zaostao, sve vreme je na telefonu,

riz (rizz - od charisma) - sposobnost muvanja, harizma, šarm,

sinovati - pročitati poruku bez odgovaranja na nju,

kraš - simpatija,

hajp - velika pomama, uzbuđenje oko nečega,

viralno - označava sadržaj koji se brzo širi internetom putem društvenih mreža,

random - nasumično,

pik mi (pick me) - osoba koja se trudi da bude drugačija kako bi privukla pažnju suprotnog pola,

sus (od suspicious) - sumnjivo,

sigma - samouveren, uspešan muškarac,

spojlovati - unapred otkriti šta će se desiti u filmu, seriji, knjizi,

gejtkipovati - kada neko namerno krije informacije o nečemu što mu se sviđa,

POV (point od view) - koristi se da opiše određenu situaciju iz nečije perspektive,

L (loss) - poraz, blam,

W (win) - pobeda, uspeh.

Ako je suditi po komentarima, mnogima se ne dopada što se radi o anglicizmu.

"Kad gubiš svoj jezik, gubiš sebe. Tužno", "A za ovo RIZ nemam komentar. Zar nije lepo za nekoga reći kako je magičan, čaroban, se*si?", "Oni ne mogu da žive bez telefona", "Neka Z generacija nauči prvo sopstveni jezik. Narod koji izgubi svoj jezik, izgubio je sve", "Kakve su ovo reči? Ko priča uopšte ovako?", "Generacija sam Z, ali muka mi je od ovih reči. Nemam ništa protiv žargona našeg porekla, ali postepeno ćemo ostati bez jezika ako ovako nastavimo", "U suštini, sve anglicizam", "Reči su katastrofalne", "Sve razumem, ali kad čitam Viber poruke od dece, ježim se i kolutam očima", samo su neki od komentara ispod ove objave.

Autor: A.A.