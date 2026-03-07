Totalni HAOS na svadbi: Pijani gost napravio scenu, gosti poliveni pićem, slavlje umalo prekinuto

Svadbeno veselje u jednom restoranu u okolini Niša, koje je trebalo da ostane upamćeno po radosti i slavlju, zamalo se pretvorilo u neprijatnu scenu o kojoj će se još dugo pričati među zvanicama.

Sve je počelo kao iz bajke. Mladenci su mesecima planirali svaki detalj velikog dana – od dekoracije do muzike. Svadbeni običaji su ispoštovani do poslednjeg detalja: svatovi su otišli po mladu, obavljena je simbolična „kupovina“, zatim i crkveno venčanje, a potom i građansko venčanje pred matičarem u restoranu. Pred oko 250 gostiju izgovoreno je sudbonosno „da“, koje je propraćeno aplauzom i čestitkama.

Kako je veče odmicalo, atmosfera je postajala sve veselija. Gosti su igrali, nazdravljali mladencima i uživali u muzici. Posebnu pažnju privlačila je mladina kuma, koja je u upečatljivoj crvenoj haljini obilazila stolove, nazdravljala gostima i učestvovala u veselju.

Upravo tu je, međutim, nastao prvi problem. Jedan od mladoženjinih prijatelja očigledno je pogrešno protumačio kuminu srdačnost. Počeo je da je prati po sali i više puta je pozivao na ples. Iako je ona u početku pokušavala da situaciju reši bez neprijatnosti i ljubazno mu stavila do znanja da nije zainteresovana, muškarac nije odustajao.

Posle nekog vremena vratio se za sto, ali je, kako su gosti kasnije pričali, nastavio da pije. Nedugo potom, već vidno pripit, uzeo je mikrofon od pevačice i obratio se celoj sali.

– Samo da pozdravim mladence… A posebno kumu! Kumo, bezveze se ponašaš, ne znam šta ti to znači, ali nije u redu. Ajde da se ne svađamo, dođi ovamo da se pomirimo – govorio je nesigurnim glasom pred zaprepašćenim gostima.

Neprijatna situacija brzo je privukla pažnju svih u sali. Kuma je vidno postiđena ostala na mestu, dok su gosti počeli da šapuću i gledaju u pravcu bine.

U pokušaju da spreči dalju neprijatnost, mladoženjin kum, koji je poznavao ovog gosta, prišao mu je i pokušao mirno da ga skloni sa bine. Ipak, umesto da se smiri, muškarac je naglo reagovao – odgurnuo je kuma toliko snažno da je ovaj izgubio ravnotežu i pao preko jednog od stolova.

Čaše i tanjiri su popadali na pod, a nekoliko gostiju je završilo poliveno pićem. Mladić koji je pao ubrzo je ustao, ali je, vidno iznerviran, krenuo ka gostu koji je izazvao incident. Ubrzo je došlo do guranja, a činilo se da će izbiti i ozbiljna tuča.

Na sreću, nekoliko prisebnih svatova odmah je pritrčalo i razdvojilo zavađene muškarce, sprečivši veći incident.

U tom trenutku mlada je bila zbunjena i razočarana, dok je mladoženja reagovao mnogo burnije. Prišao je gostu koji je izazvao haos i pred svima mu oštro zamerio zbog ponašanja na njihov najvažniji dan.

Nakon kratke rasprave, gost je napustio svadbeno veselje. Tek tada se atmosfera u sali polako smirila, muzika je ponovo počela da svira, a gosti su pokušali da vrate dobro raspoloženje.

Ipak, iako se slavlje nastavilo, neprijatna scena ostavila je gorak utisak i uspomenu koju mladenci sigurno nisu želeli da ponesu sa dana koji je trebalo da bude jedan od najlepših u njihovom životu.

Autor: Marija Radić