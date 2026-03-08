Sutra obeležavamo Obretenje glave Svetog Jovana: Ovu stvar nikako ne uzimajte u ruke

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak obeležavaju Obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj dan se smatra velikim hrišćanskim praznikom i posvećen je čudotvornoj glavi ovog sveca.

U crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovaj dan je označen podebljanim crnim slovom, a postoje i određeni običaji i verovanja vezana za ovaj praznik.

Priča o Jovanu Krstitelju

Veliki i slavni Кrstitelj Jovan bi posečen po želji i nagovoru zlobne Irodijade, žene Irodove. Кada Jovan bi posečen, naredi Irodijada da mu se glava ne sahranjuje zajedno sa telom, jer se bojaše da strašni prorok nekako ne vaskrsne. Stoga uze njegovu glavu i zakopa je na nekom skrivenom i beščesnom mestu, duboko u zemlju. Njana dvorkinja beše Jovana, žena Huze, dvorjanina Irodova. Dobra i blagočestiva Jovana ne mogaše trpeti da glava Božjega čoveka ostane na mestu beščesnome, iskopa je tajno, odnese u Jerusalim i sahrani na Gori Jeleonskoj.

Ne znajući o svemu tome, car Irod kada dozna o Isusu kako čini velika čudesa, uplaši se i reče: "To je Jovan koga sam ja posjekao, on ustade iz mrtvih" (Mk 6, 16). Posle izvesnog vremena neki znamenit vlastelin poverovavši u Hrista, ostavi položaj i sujetu svetsku i zamonaši se, i kao monah, s imenom Inokentije, nastani se na Gori Jeleonskoj baš na onom mestu gde je glava Кrstiteljeva bila zakopana. Hoteći da zida sebi ćeliju, on kopaše duboko i nađe zemljan sud i u njemu glavu, za koju mu se javi tajanstveno, da je Кrstiteljeva.

On je celiva i zakopa na tom istom mestu. Po Božjem promislu ta čudotvorna glava docnije išla je od ruke do ruke, ponirala u mrak zaborava i opet objavljivana, dok najzad nije u vreme blagočestive carice Teodore, majke Mihailove i žene Teofilove, i u vreme patrijarha Ignjatija, preneta u Carigrad. Mnoga čudesna isceljenja dogodiše se od glave Pretečine. Važno je i interesantno je, da dok bi živ, "Jovan ne učini nijedno znamenje" (Jn 10, 41) a, međutim, njegovim moštima dade se blagodatna čudotvorna moć.

Verovanje za ovaj dan

Veruje se da danas ne treba raditi nikakve teške poslove, a naročito je rasprostranjeno verovanje da se na ovaj praznik ne diraju noževi, ni drugi oštri predmeti, kako se ne bi povređivale rane nevino stradalog svetitelja.U Srbiji je rašireno verovanje da ovog dana sunce kreće nazad sa severa prema jugu, tri puta stane i zaigra.

Veruje se da se nebo u ponoć tri puta otvara, pa mrtve duše lako uaze u raj, a onaj ko sačeka budan ponoć i poželi tri želje, one će mu biti ispunjene. U ovoj noći se može otkriti i zakopano blago.

Autor: Marija Radić