Skandal na svadbama u Srbiji: Mladenci se šokiraju kad otvaraju koverte, usijale se mreže

Sa dolaskom proleća počinje i sezona svadbi, koja u Srbiji tradicionalno traje sve do kasne jeseni, često čak do novembra. Međutim, uz veselje, muziku i bogate trpeze, poslednjih meseci sve se češće pominje i jedna neprijatna pojava o kojoj se sve glasnije govori na društvenim mrežama - prazne koverte na svadbama.

Tema je ponovo postala aktuelna nakon objave na društvenoj mreži X u kojoj se navodi da ljudi iz sveta organizacije venčanja sve češće primećuju da pojedini gosti na svadbe dolaze sa kovertama u kojima nema ničega.

Novac na poklon

Iako je u domaćoj tradiciji odavno običaj da se mladencima poklanja novac kao pomoć za početak zajedničkog života, izgleda da se navike menjaju. U poslednje vreme na internetu se sve više raspravlja o tome da li su troškovi svadbi postali previsoki, da li gosti osećaju pritisak da moraju da daju određenu sumu ili je reč o pojedinačnim slučajevima koji su izazvali veliku pažnju.

Sezona venčanja, koja tek ulazi u najintenzivniji period, svake godine okuplja hiljade gostiju širom Srbije. Sale su rezervisane mesecima unapred, termini za bendove i fotografe se brzo popunjavaju, a mladenci često ulažu velike sume kako bi taj dan bio savršen.

Upravo zato priče o praznim kovertama izazivaju burne reakcije na mrežama. Dok jedni smatraju da je takav potez nepristojan prema mladencima, drugi ističu da nije suština svadbe u novcu, već u slavlju i zajedništvu.

Kako se sezona svadbi zahuktava i približava letnji vrhunac, jedno je sigurno tema poklona i koverti ponovo je otvorila staru raspravu o tome šta se zapravo očekuje od gostiju na venčanju.

Ne praviš svadbu da bi zaradio

- Priča mi danas devojka koja organizuje svadbe da je sve više praznih koverata koje donose gosti koji dolaze - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu reakcija:

- Hoće to kad praviš svadbu da bi zaradio. Mi pravili manju svadbu, iskreni u nameri da proslavimo naše venčanje. Zvali samo familiju i prijatelje koji su nam i do tad bili važni i prisutni u životu. Svi se odazvali znači nijedna prazna stolica i ni jedna prazna koverta - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Skoro saznala. Mladenci sve plaćaju za vreme svadbe još, čim pokupe koverte. I onda ako nemaju da se pokriju verovatno imaju ovaj izgovor.

- To mi je baš bezobrazluk! Nije obavezno nositi kovertu ako nemaš, možda neku vazu ili drugo, šta god, i nije obavezno ići na svadbu. Nemaš,nemoj da ideš jer stolicu domaćin plaća. Bilo puno svadbi u familiji niko nije dobio praznu kovertu, ali nisu ni došli svi koji su pozvani.

Neki su pomenuli i da je običaj da se koverta pčotpiše, međutim, sve više mladenaca dobija veliki broj nepotpisanih koverti.

Autor: Marija Radić