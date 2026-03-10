Baba Vanga i Nostradamus dali ISTO 'PEDVIĐANJE' za 2026: Uhvatiće vas jeza kad čujete OVE reči

Dve ličnosti koje se kroz istoriju povezuju sa “predviđanjima događaja u svetu” - Baba Vanga i Nostradamus - iznova privlače pažnju javnosti.

Naime, u jeku globalnih tenzija, sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i rastućih strahova od mogućeg trećeg svetskog rata, mnogi se ponovo okreću njihovim zagonetnim zapisima i izjavama.

Sada se pojavljuju tvrdnje da su Baba Vanga i Nostradamus dali isto zastrašujuće “predviđanje” za 2026. godinu, prenosi LadBible.

Kao što je poznato, francuski astrolog i lekar napisao je knjigu “Les Prophéties” koja sadrži stihove s njegovim “predviđanjima”, a mnogi smatraju da su neka od njih “neobično precizna”.

S druge strane, iako je preminula 1996. godine, “predviđanja“ Baba Vange, često kriptična i otvorena za različita tumačenja, i dalje ne prestaju da intrigiraju javnost.

Prema tumačenjima njihovih zapisa i izjava, oboje su “predvideli” moguću “globalnu” ili “veliku vojnu eskalaciju” u 2026. godini.

Nostradamus je, prema verovanju sledbenika, tako nešto “predvideo” u jednom od svojih stihova: “Sedam meseci veliki rat, ljudi mrtvi / Ruen, Evre, kralj neće pogrešiti“.

Oni smatraju da bi se ovo moglo povezati s trenutnim sukobima na Bliskom istoku, a interpretacija se oslanja na prethodnu frazu: “U dva grada biće kuge kakva nikada ranije nije viđena“.

Treba istaći da su slična tumačenja ranije dovodila u vezu ovaj stih sa istorijskim događajima, poput bacanja atomski bombi na Hirošimu i Nagasaki.

Baba Vanga, prema tumačenju njenih sledbenika, govorila je o "velikom globalnom sukobu" koji bi mogao da "uključi najmoćnije države" i upozorila da planeta Zemlja možda nikada neće zaista upoznati mir.

Poštovaoci slepe bugarske mističarke veruju da je “predvidela” moguću eskalaciju tenzija između velikih svetskih sila, tokom 2026, zatim potencijalnu kinesku akciju oko Tajvana, ali i mogući direktan sukob između Rusije i SAD.

Njeni sledbenici ističu da se neka od ovih “predviđanja” mogu povezati sa aktuelnom situacijom na Bliskom istoku, odnosno ratom u Iranu.

Ne postoje potvrđeni dokazi

Iako se tumače kao “upozorenja”, naučnici i stručnjaci za istoriju i geopolitiku upozoravaju da su tekstovi i izjave Nostradamusa i Baba Vange često nejasni i simbolični.

To znači da se njihove reči lako mogu tumačiti na više načina i da ne postoje potvrđeni dokazi da su predvideli konkretne događaje u današnjem svetu.

Ipak, za mnoge ljude, ova “predviđanja” ostaju intrigantna i izazivaju razmišljanje o mogućim globalnim opasnostima u 21. veku.

