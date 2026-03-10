Zlokobni glasovi sa praznih ulica, MRTVE DUŠE LUTAJU SELOM: Ovo je 5 mesta u Bugarskoj gde jedino što možete jeste DA SE PLAŠITE

Postoje mesta u Bugarskoj gde vreme kao da je napravilo rupu. Sela u kojima ljudi govore tiho, a legende još tiše. Tamo strah nije izmišljotina, već deo pejzaža. Ne morate da verujete u duhove da biste osetili da vas nešto nevidljivo posmatra.

Dovoljno je da pređete prag ovih pet sela da biste shvatili zašto ih generacije nazivaju prokletim.

Tamo gde legende dišu

Pet sela, pet priča, pet rana na mapi Bugarske. Da li su prokleta ili samo nose drevne strahove, nije važno. Važno je da ta mesta nastavljaju da žive u pričama, u tišini i u onom osećaju koji vas tera da se okrenete kada ste sami. Bugarska je zemlja svetaca, ali i senki. A ponekad senke pričaju zanimljivije priče.

Šišenci – mesto gde noć ima svoj glas

U Šišencima mrak pada rano i ostaje dugo. Malo preostalih meštana priča da selo nakon zalaska sunca oživi na način koji nije ljudski. Čuju se bubnjevi koje niko ne udara, glasovi koji dolaze sa praznih ulica i senke koje se kreću protiv svetlosti. Legenda vodi do krvave svadbe, napadnute od Tatara, čije duše još lutaju selom. Oko groblja se ponekad pojavi krug ugažene trave – trag od samodivskog kola, koje, prema starcima, oduzima vid i razum onome ko ga vidi. U Šišencima niko ne izlazi posle mraka. I niko ne spava sa ugašenom lampom.

Conevo – kuća koja ne poznaje živog domaćina

U Conevu postoji kuća o kojoj se više priča nego o živim ljudima u selu. Sagrađena na zemlji namenjenoj za crkvu, nosi greh koji se, prema meštanima, vraća kao bumerang svakome ko se usudi da živi u njoj. Vlasnici nestaju u olujama, ginu pod vozovima ili iznenada obole. Kuća stoji prazna, ali ne i nema. Ljudi tvrde da se unutra još čuju koraci onih koji su je nekada zvali domom. I da ona čeka svog sledećeg stanara.

Musačevo – dom na zaboravljenim grobovima

Blizu Sofije postoji kuća koja izgleda obično dok joj se ne približite. Sagrađena na starom turskom groblju, nosi težinu koja se oseća već na kapiji. Meštani pričaju o čudnim zvucima, hladnim strujama u zatvorenim sobama, o snovima koji ne pripadaju onome ko spava. Egzorcista otac Gelemenov tvrdi da su potrebni višestruki vodosveti da bi se smirile duše pod temeljima. Neki hrabri su pokušali da prenoće unutra, ali niko nije izdržao do jutra. Kuća stoji prazna, ali nije napuštena.

Caričina – rupa koju je vojska zatrpala, ali legende nisu

Kod Caričine postoji kamen sa natpisom „Rupa“ – jedini vidljiv trag najzagonetnijih iskopavanja u novijoj istoriji. Vojska je tamo kopala mesecima, tražeći nešto što nikada nije zvanično objašnjeno. Meštani tvrde da su pod zemljom postojali tuneli neobičnog oblika, da su radnici čuli glasove i da su ih posećivala bića koja nisu ličila na ljude. Iskopavanja su naglo prekinuta, mesto zatrpano, ali legende su ostale. Ljudi kažu da prokletstvo Caričine nije pod zemljom, već u vazduhu – i da svako ko se približi oseća pritisak, zvuke i strah koji ne može da objasni.

Živkovci – selo koje je voda progutala, ali đavo nije napustio

Živkovci je nekada bilo živo selo, a danas je samo sećanje pod vodama jezera Ogosta. Jedina preživela građevina je crkva, koja viri kao prst uperen ka nebu. Kada su freske izbledile od vremena, jedan lik je ostao netaknut – lik đavola. Prema meštanima, svakoga ko ga vidi prati nesreća. Zato se Živkovci zove „selo đavola“ – mesto koje voda nije uspela da očisti.

Autor: Marija Radić