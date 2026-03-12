'Nikad ožalošćenima ne govorite: Primi moje saučešće' Otac Predrag Popović kaže da su ovo jedine ispravne reči utehe kad neko umre

Otac Predrag Popović savetuje da umesto uobičajenih fraza koristite reči koje donose pravu utehu ožalošćenima.

Otac Predrag Popović već godinama važi za sveštenika koji vernike ne uči samo o veri, već i o ljubavi, međuljudskim odnosima i tome kako da život drže u balansu. Njegove besede i saveti često pomažu ljudima da pronađu utehu u teškim trenucima, a nedavno je govorio i o tome šta zapravo znači izjaviti saučešće na pravi hrišćanski način.

Prema njegovim rečima, rečenicu „Primi moje saučešće“ ne bi trebalo izgovarati ožalošćenima, jer ona, kako kaže, deluje površno i ne donosi utehu.

„Kada priđeš čoveku koji je izgubio voljenu osobu, nemoj da mu govoriš: ‘Primi moje saučešće’ ili ‘šta se desilo’. Tako se saučešće ne izjavljuje. Umesto toga, priđi i reci mu: ‘Hristos vaskrse’. Možda će ga to zbuniti, možda će se pitati zašto mu to govoriš baš u tom trenutku, ali kasnije će shvatiti. Te reči će mu se otkriti kada mu bude najpotrebnije“, objasnio je otac Predrag u video-obraćanju na svojoj Fejsbuk stranici.

On je zatim detaljnije razjasnio zašto je ovakav način izražavanja empatije mnogo dublji i primereniji od uobičajenih fraza.

„Ako te taj čovek upita: ‘Zašto si mi rekao Hristos vaskrse?’, ti ćeš mu odgovoriti: ‘Zato što sam ti doneo radosnu vest - da tvoj otac, majka, brat, dete ili ko god da je otišao, zapravo nije mrtav. Ako je Hristos vaskrsao, i oni će vaskrsnuti. Oni te već čekaju u budućnosti, a ti se nadaj i svom vaskrsenju i ponovnom susretu s njima’“, poručio je sveštenik.

Autor: A.A.