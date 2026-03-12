AKTUELNO

Extra

'Nikad ožalošćenima ne govorite: Primi moje saučešće' Otac Predrag Popović kaže da su ovo jedine ispravne reči utehe kad neko umre

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Otac Predrag Popović savetuje da umesto uobičajenih fraza koristite reči koje donose pravu utehu ožalošćenima.

Otac Predrag Popović već godinama važi za sveštenika koji vernike ne uči samo o veri, već i o ljubavi, međuljudskim odnosima i tome kako da život drže u balansu. Njegove besede i saveti često pomažu ljudima da pronađu utehu u teškim trenucima, a nedavno je govorio i o tome šta zapravo znači izjaviti saučešće na pravi hrišćanski način.

Prema njegovim rečima, rečenicu „Primi moje saučešće“ ne bi trebalo izgovarati ožalošćenima, jer ona, kako kaže, deluje površno i ne donosi utehu.

„Kada priđeš čoveku koji je izgubio voljenu osobu, nemoj da mu govoriš: ‘Primi moje saučešće’ ili ‘šta se desilo’. Tako se saučešće ne izjavljuje. Umesto toga, priđi i reci mu: ‘Hristos vaskrse’. Možda će ga to zbuniti, možda će se pitati zašto mu to govoriš baš u tom trenutku, ali kasnije će shvatiti. Te reči će mu se otkriti kada mu bude najpotrebnije“, objasnio je otac Predrag u video-obraćanju na svojoj Fejsbuk stranici.

pročitajte još

Da li deca sa modernim imenima mogu da budu krštena u crkvi? Vladika Atanasije objasnio sve češću nedoumicu

On je zatim detaljnije razjasnio zašto je ovakav način izražavanja empatije mnogo dublji i primereniji od uobičajenih fraza.

„Ako te taj čovek upita: ‘Zašto si mi rekao Hristos vaskrse?’, ti ćeš mu odgovoriti: ‘Zato što sam ti doneo radosnu vest - da tvoj otac, majka, brat, dete ili ko god da je otišao, zapravo nije mrtav. Ako je Hristos vaskrsao, i oni će vaskrsnuti. Oni te već čekaju u budućnosti, a ti se nadaj i svom vaskrsenju i ponovnom susretu s njima’“, poručio je sveštenik.

Autor: A.A.

#Predrag Popović

#ZABAVA

#pravila

#sučešće

POVEZANE VESTI

Extra

Ne govorite 'Primi moje saučešće', već OVO: Evo kako se pravilno prilazi ožalošćenima

Društvo

Svi porodici pokojnika izjavljujemo saučesće! Otac Predrag kaže da je to pogrešno i da treba izgovoriti OVE DVE RECI: Evo i zašto

Društvo

Prekrivanje ogledala u kući kad neko umre je veliki greh: Sveštenik objasnio zbog čega je ovaj srpski običaj nehrišćanski

Društvo

Otac Predrag Popović otkrio JEDINI PRAVI USLOV za pričešće - OVO SVAKI VERNIK MORA DA ZNA

Društvo

OVAKO VAM ĐAVO PRAVI ZAMKU Otac Predrag upozorava: Kada uđe u čoveka, on uvek izgovori ovu jednu stvar!

Društvo

'TO JE VELIKI GREH' Otac Predrag Popović objavio UPOZORENJE ZBOG VELIKE PREVARE koja se tiče brojanica