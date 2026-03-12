DA LI ZNATE ŠTA SE KRIJE IZA OZNAKA WD-40 SPREJA?! Muškarci se kunu u njega, ali koliko je dobar, ume biti i OPASAN

Skoro da nema muškarca da se ne kune u njega, ali verujemo da većina ne zna šta se krije iza čuvenog imena WD-40? Značenje slova bi možda mogli i da naslute, ali šta predstavlja brojka - teško. Za zainteresovane evo i objašnjenja.

Prepoznatljiva boca sa tankom crvenom slamčicom neizbežan je deo opreme svakog automobila u Srbiji, a i šire. I ne koriste samo vozači. Slavni "ve-de" je od veliki pomoći i u kući i oko kuće. Najpoznatija "magija u spreju"!

WD znači Water Displacement, odnosno odbijanje i istiskivanje vode. A broj 40 - označava da je nastao iz 40. pokušaja davne 1953. godine! Inženjer Norm Larsen je tražio način da spreči koroziju na rezervoarima raketa Atlas, i upornost se isplatila.

Tačan recept se čuva se u sefu u banci u San Dijegu, ali se zna šta se nikako ne nalazi u boci: nema silikona, kerozina, vode, grafita ni hlorofluorougljenika (CFC).

Glavni sastojci su mešavina alifatičnih ugljovodonika (slično mineralnom ulju ili petroleju) i specijalnih lubrikanata. On deluje tako što se "podvlači" ispod vlage i prljavštine, stvarajući zaštitni film.

Među pet osnovnih funkcija spada brzo isušuje električne sisteme i sprečava kratke spojeve, oslobađanje zarđalih šrafova ili metalnih delova, ostavljanje tankog sloja koji štiti metal od korozije i atmosferskih uticaja, rastvaranje lepka (od nalepnica), katrana, masnoće i gume, te smanjuje trenje i eliminiše škripanje.

Pored popravke škripavih vrata, koristi se i za skidanje žvaka sa tepiha ili čak iz kose, čišćenje srebra, sa zidova, kažu, skida tragove bojica, a neki koriste, na sopstvenu odgovornost, i da prskanjem ispod streha odvratite ose od pravljenja gnezda.

Ono što je važno znati jeste da nikada ga nemoj koristiti na kočnicama (automobila ili bicikla), na ekranima uređaja ili na bravama koje zahtevaju suvo podmazivanje (poput grafita), jer može privući prašinu koja će vremenom blokirati mehanizam.

Autor: Iva Besarabić