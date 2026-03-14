Otrovna riba ulovljena u Jadranskom moru: Može da ubije čoveka, izdato UPOZORENJE

Izvor: Telegraf.rs/vecernji.hr, Foto: Pixabay.com ||

Srebrnopruga napuhača ulovljena je u petak u blizini Splita, a pre nekoliko dana i na području južnog Jadrana, objavili su iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo i upozorili da konzumacija može biti fatalna.

"Ova vrsta sadrži izuzetno potentan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte njom pažljivo i po mogućnosti izbegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu vilicu sa vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne povrede", objavio je Institut.

Iako je još uvek relativno redak posetilac Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njena brojnost vremenom povećavati.

"Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, kao i brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postepeno menja sastav vrsta i poprima nova obeležja. Taj proces se u naučnoj literaturi naziva tropikalizacija mora", naveli su i zamolili sve koji se susretnu sa srebrnoprugom napuhačom da ih o tome i obaveste.

Autor: Marija Radić

