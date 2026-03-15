Ovo su pravila Oskara 2026: Govor ne sme biti duži od 45 sekundi, a glasači će ovo godine morati da ispoštuju i nešto novo

Nova pravila za dodelu Oskara 2026. godine obavezuju članove Akademije da odgledaju sve nominovane filmove pre glasanja uz stroge protokole ponašanja.

Po prvi put, oni koji glasaju za Oskara 2026 u obavezi su da odgledaju filmove jedan za drugim. Ipak, ova promena pravila ne garantuje da neće biti onih koji će grešiti pre same ceremonije. Zvezde poput glumačke ekipe filma "Lovci na demone: Kejp-pop" (KPop Demon Hunters) mogle bi da se popnu na binu u Dolbi teatru u Los Anđelesu kako bi preuzele svoja nova priznanja. Ta statueta će, bez sumnje, biti zlatna.

Budući da je ovo njihov trenutak – da ih priznaju kolege na dodeli kojom upravlja Konan O’Brajen – Američka akademija filmskih umetnosti i nauka objavila je iznenađujuće novo pravilo. Zapravo, potpuno je šokantno da ovo već ranije nije postojalo.

Obavezno gledanje pre glasanja

Ako član Akademije želi da glasa za Leonarda Dikaprija u filmu "Bitka za bitkom" (One Battle After Another), Majkla B. Džordana u filmu "Grešnici" (Sinners) ili druge zvezde nominovane u kategoriji za najboljeg glumca, moraće da odgledaju sve kandidate. Njihovi konačni glasački listići biće otključani tek kada potvrde da su pogledali sve nominovane filmove u bilo kojoj od 24 takmičarske kategorije.



Dakle, ako žele da podrže Emu Stoun u filmu "Bugonija" (Bugonia) za najbolju glumicu, moraće da pogledaju i nastup Džesi Bakli u filmu "Hamnet", Rouz Bern u "Da imam noge, šutnula bih te" (If I Had Legs, I'd Kick You), Kejt Hadson u "Pesma pevana plavo" (Song Sung Blue) i zvezdu filma "Sentimentalna vrednost" (Sentimental Value) Renate Reinsve.

Iako su članovi u obavezi da filmove gledaju preko digitalnog portala Akademije, imaju opciju da označe polje kojim potvrđuju da su film videli na drugi način (na festivalu, premijeri ili u bioskopu). Upravo tu se javljaju "grešnici". Jedan član Akademije priznao je za "Los Anđeles tajms" da je lažirao svoju listu gledanja, dok je anonimni filmski stvaralac u mejlu objavljenom u magazinu "Dedlajn" podelio da je potpuno apstinirao od glasanja:

"Nisam video ni polovinu nominovanih filmova, niti me zanima, jer mi je vreme previše dragoceno da bih ga trošio na filmove za koje znam da nikada ne bih glasao."

Veštačka inteligencija je dozvoljena

U duhu vremena, Akademija je 2025. godine saopštila da upotreba generativne veštačke inteligencije i druge digitalne tehnologije "niti pomaže niti odmaže šansama za nominaciju". Ovi alati su svakako pomogli filmu "Brutalista" (The Brutalist), gde su autori koristili AI kako bi akcenti Adrijena Brodija i Felisiti Džons zvučali autentičnije mađarski. Ipak, Akademija ističe da će se uvek ocenjivati stepen ljudskog kreativnog autorstva u središtu dela.



Domaćin Konan O’Brajen otkrio je da su mu ruke bile vezane kada je reč o manipulaciji čuvenom statuetom.

"Nema odeće za Oskara", objasnio je u svom podkastu "Konanu je potreban prijatelj" (Conan Needs a Friend). Njegova ideja da obuče statuetu kao tradicionalnu domaćicu koja poslužuje ostatke hrane je odbijena. Takođe, rečeno mu je da Oskar "nikada ne sme biti u horizontalnom položaju", što ga je šokiralo: "To je kao da je reč o religijskoj ikoni."

Stroga pravila o prodaji i govorima

Dobitnici ne smeju da prodaju svoj trofej. Ako to žele, moraju ga prvo ponuditi Akademiji za simboličnu cenu od 1 dolara. Ovo pravilo iz 1951. godine važi i za njihove naslednike. Što se tiče govora, oni teoretski ne smeju biti duži od 45 sekundi. Ovo pravilo je uvedeno nakon petominutnog govora Grir Garson 1943. godine. Ipak, rekordi se i dalje ruše – Adrijen Brodi je 2025. godine govorio čak pet minuta i 40 sekundi kada je osvojio svoj drugi trofej.



Ako gosti moraju do toaleta tokom troiposatne ceremonije, rizikuju da propuste važne trenutke. Dok su zvezde napolju, njihova mesta zauzimaju "popunjavači sedišta", a povratak u dvoranu je dozvoljen isključivo tokom reklamnih blokova. Ema Stoun je 2024. godine morala da gleda kako njene kolege iz filma "Jadna stvorenja" (Poor Things) primaju tri nagrade na televizoru u lobiju jer nije stigla da se vrati na vreme.

Kodeks oblačenja i održivost

Nekada je obavezan bio najformalniji "white tie" stil, ali je od 1969. godine standard postao "black tie". Danas se od zvezda očekuje formalnost u brendovima poput "Luj Vitona" i "Sen Lorana", ali uz poseban akcenat na održivost - Akademija podstiče nošenje vintidž, reciklirane ili pozajmljene odeće.

Autor: S.M.