UPOZORENJE! Rast temperature može dovesti do stotine hiljada smrti, a ni OVE zemlje neće biti pošteđene

Porast globalne temperature mogao bi da podstakne prelazak miliona ljudi na sedentarni način života i da dovede do između 470.000 i 700.000 dodatnih prevremenih smrti godišnje do 2050, pokazala je studija objavljena u časopisu "The Lancet Global Health".

Istraživači iz grupe latinoameričkih univerziteta analizirali su globalna zdravstvena istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i podatke o temperaturi iz baze Univerziteta Istočne Anglije, obuhvativši 156 zemalja u periodu od 2000. do 2022. godine.

Najveći uticaj u tropskim zemljama

Rezultati studije su pokazali da se za svaki dodatni mesec sa prosečnom temperaturom iznad 29 stepeni Celzijusa stopa fizičke neaktivnosti globalno povećava za oko 1,4 procentna poena.

Trenutno se oko 65 odsto svetske populacije dovoljno fizički aktivira, ali nedovoljno kretanje već doprinosi približno pet odsto svih smrtnih slučajeva u svetu, prema podacima SZO.

Simulacije korišćene u studiji pokazuju da bi rast temperature mogao dodatno da pogorša taj problem.

Najveći uticaj se očekuje u tropskim zemljama sa niskim i srednjim prihodima, posebno u regionima poput Kariba i podsaharske Afrike.

Vrućine otežavaju fizičku aktivnost

U nekim državama, kao što je Somalija, broj smrtnih slučajeva povezanih sa fizičkom neaktivnošću izazvanom vrućinom mogao bi do 2050. da dostigne oko 70 na 100.000 stanovnika.

Vrućine otežavaju fizičku aktivnost, jer kretanje postaje fizički i psihološki zahtevnije, što dovodi do smanjenog nivoa kretanja.

"Efekti bi mogli da budu izraženiji kod žena i starijih osoba, čija tela teže regulišu telesnu temperaturu", rekao je vodeći autor studije Kristijan Garsija-Vitulski.

Koja su dugoročna rešenja?

U Sjedinjenim Državama bi, prema procenama studije, broj smrtnih slučajeva povezanih sa fizičkom neaktivnošću usled vrućina mogao da dostigne oko 2,5 na 100.000 stanovnika do 2050. godine.

Autori studije preporučuju da kreatori politika prilagode urbani dizajn kako bi omogućili bezbednu fizičku aktivnost tokom ekstremnih vrućina, uz jasnije javnozdravstvene smernice i veći pristup klimatizovanim prostorima za vežbanje.

Ipak, istraživači naglašavaju da su dugoročna rešenja povezana sa smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte, jer razlika između scenarija niskih i visokih emisija može da znači stotine hiljada dodatnih smrtnih slučajeva širom sveta.

Autor: A.A.