KADA SE SLAVE MLADENCI OVE GODINE? Evo na koga se odnosi ovaj dan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju, 22. marta, obležavaju praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih, a u narodu je ovaj praznik poznatiji kao Mladenci.

Prema tradiciji, ovaj dan posebno obeležavaju bračni parovi koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine.

Praznik je posvećen uspomeni na stradanje četrdeset rimskih mladića koji su pogubljeni jer nisu želeli da se odreknu Hrista.

Za ovaj praznik se u Srbiji vezuje mnoštvo običaja i verovanja. Supružnicima u dom dolaze gosti koji im donose poklone, a na trpezi ih čekaju kolačići koji se nazivaju mladenčići.

Domaćice tog dana ustaju rano i mese četrdeset kolačića, a simbolizuju dug, srećan i sladak život. Mladenčići se premazuju medom i domaćice ih nude svima koji dođu u kuću.

Mladenci uvek padaju u vreme posta, pa hrana koja se sprema toga dana mora biti posna.

Extra

PRAVOSLAVNI VERNICI SLAVE MLADENCE: Za ovaj praznik vezuju se BROJNI OBIČAJI, a jednu stvar je OBAVEZNO URADITI ODMAH

Društvo

Danas slavimo Mladence! Kad ustanete, pogledajte kroz prozor: Ovo su običaji i verovanja

Društvo

Danas je dan Presvete Bogorodice Trojeručice: Veruje se da ima čudotvorne moći, a evo kako je stigla do Hilandara!

Extra

Vernici obeležavaju dan IKONE PRESVETE BOGORODICE TROJERUČICE: Predanje kaže da ima čudotvorne moći! Evo kako je stigla do Hilandara

Društvo

Izgovorite ovu molitvu na Svete Vrače: Veruje se da donosi zdravlje i pomoć u ozdravljenju bolesnih

Društvo

VERNICI SLAVE SVETOG TRIFUNA! Ovo su narodni običaji i verovanja: Evo šta znači ako padnu kiša ili sneg