KADA SE SLAVE MLADENCI OVE GODINE? Evo na koga se odnosi ovaj dan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju, 22. marta, obležavaju praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih, a u narodu je ovaj praznik poznatiji kao Mladenci.

Prema tradiciji, ovaj dan posebno obeležavaju bračni parovi koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine.

Praznik je posvećen uspomeni na stradanje četrdeset rimskih mladića koji su pogubljeni jer nisu želeli da se odreknu Hrista.

Za ovaj praznik se u Srbiji vezuje mnoštvo običaja i verovanja. Supružnicima u dom dolaze gosti koji im donose poklone, a na trpezi ih čekaju kolačići koji se nazivaju mladenčići.

Domaćice tog dana ustaju rano i mese četrdeset kolačića, a simbolizuju dug, srećan i sladak život. Mladenčići se premazuju medom i domaćice ih nude svima koji dođu u kuću.

Mladenci uvek padaju u vreme posta, pa hrana koja se sprema toga dana mora biti posna.

Autor: S.M.