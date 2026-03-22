Pas pronašao bocu sa porukom na plaži: Stigla je sa tačnim uputstvom posle dve zime (FOTO)

Poruka u boci koja je puštena sa broda kod Kanade pronađena je na jednoj plaži na severoistoku Škotske, preneli su danas britanski mediji.

Kratko pismo, napisano na francuskom jeziku, datirano 2024. godine, pronađeno je u boci kod crkve svetog Sajrusa u priobalnom delu okruga Aberdinšajer.

Bocu je tokom šetnje po plaži pronašao jedan od pasa šezdesetogodišnjeg Majka Skota koji je rekao da je bio zadivljen otkrićem poruke u boci koja je putovala Atlantikom oko 4.300 kilometra.

"Dok sam šetao, moj pas Megi je njuškao bocu koju je pronašao na obali. Video sam da ima nešto u tamnoj staklenoj boci i utvrdio da je reč o pismu na francuskom jeziku. Poneo sam je kući i preveo tekst poruke", izjavio je Skot.

On je rekao da je u poruci pisalo da je boca bačena u more sa trajekta koji je saobraćao između ostrva Princa Edvarda i ostrva Madlene u avgustu 2024. godine, a poruku je potpisala Eni Šiason.

"Ta mala staklena boca je preživela dve zime na otvorenom moru, putujući od istočne obale Kanade, preko severnog Atlantika, do vrha Škotske da bismo je pronašli u na severoistočnoj obali kod crkve svetog Sajrusa u Aberdinšajeru. Pošiljalac je tražio da ga obavestimo ako je pronađemo", rekao je Skot i dodao da je na Fejsbuku pronašao i kontaktirao ženu koja je bacila bocu u more, ali za sada od nje nije dobio odgovor.

Autor: Jovana Nerić