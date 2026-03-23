Vernici slave svetog mučenika Kodrata Korintskog: Veruje se da ovaj običaj donosi sreću, evo šta treba da uradite

Izvor: Pink.rs

Srpska pravoslavna crkvai vernici danas slave svetog mučenika Kodrata, koji se rodio Korintu, a bio odgajan u vreme velikog progona hrišćana od strane neznabožnih careva i kneževa.

U vreme kada su se dešavala gonjenja hrišćana, mnogi vernici su se razbežali po peštarama i planinama. Isto to je učinila i majka Kodrata, sa njim u stonaku, te ga je rodila u šumi i brzo potom umrla. Kodrat je odrastao u prirodi i usamljenosti.

Hrišćani veruju da je Kodrat promislom Božjom i anđelom hraniteljem čuvan, hranjen i vođen. Takođe veruju i u to da je Bog koji je davao manu s neba Izrailju u pustinji, puštao je i Kodratu slatku rosu iz oblaka na usta.

Sa dvanaest godina je sišao u grad, gde su ga dobri ljudi brzo zavoleli i dali na nauke. Učio je o lekarstvu i lečio bolesnike, kako prirodnim lekovima, tako, ako ne i više, i molitvom na koju se navikao još od detinjstva.

Kada se, za vreme vladavine cara Decija Trajana, dogodilo novo gonjenje hrišćana, Kodrat je izveden na sud, a potom bačen u tamnicu, gde mu se kasnije pridružilo još pet njegovih drugova i ispovedalo ime Hristovo.

Sve njih su vukli po ulicama i mučili, štapovima i kamenjima tukli i gađali, dok ih nisu dovukli na gubilište, gde su se mučinici pomolili Bogu, a onda mačem bili posečeni. Na tom istom mestu je nastao izvor vode iz zemlje koji i danas nosi naziv Kodratovim imenom i podseća na smrt za Hrista svetih šestočislenika.

U sećanje na ovog velikog mučenika i sveca, svaki hrišćanin treba da uradi jedno dobro delo.

Autor: S.M.

Extra

Vernici danas slave SVETOG MUČENIKA EVSIGNIJA: Običaj nalaže da uradite samo jednu stvar

Extra

DANAS SLAVIMO SVETOG MUČENIKA SOZONTA: Veruje se da vernici treba da urade ovo

Extra

Slavimo svetog apostola Kodrata, zaštitnik učenih ljudi: Ovu molitvu danas treba da pročita svaki vernik

Extra

Vernici slave sveca koji je imao isceliteljske moći: Odmah uradite JEDNU STVAR! Ovaj običaj morate ispoštovati

Extra

Danas slavimo Sedam svetih mučenika: Veruje se da će se muškarcima ispuniti svaka želja ako ispoštuju ovaj običaj

Extra

VERNICI SLAVE SVETOG PAMFILA I PORFIRIJA I OSTALIH 10 MUČENIKA: Običaj je da se uradi JEDNA STVAR