OTAC NIKOLE TESLE JE GOVORIO 18 JEZIKA: Saznalo se koliki je uticaj imao na naučnika tek posle njegove smrti

Milutin Tesla, otac Nikole Tesle, bio je prota, poliglot i prosvetitelj čiji uticaj na sina tek deset godina posle njegove smrti postaje jasan.

Kada pričamo o Nikoli Tesli, uglavnom mislimo na genijalnog naučnika i izumitelja, ali retko ko se zaustavi na njegovom ocu – čoveku koji je oblikovao njegov karakter, vrednosti i radoznalost. Milutin Tesla bio je prota, pesnik, poliglot i prosvetitelj, a njegova skromnost, moral i znanje postavili su temelje za stvaranje jednog od najvećih umova sveta. Tek decenijama nakon njegove smrti, značaj njegovog života i uticaj na sina počeli su da se u potpunosti prepoznaju.

Ko je bio otac Nikole Tesle?

Milutin Tesla (1819–1879) bio je prota Srpske pravoslavne crkve, pesnik, poliglot i prosvetitelj. Iako se njegovo ime često pominje u knjigama o Nikoli Tesli (1856–1943), detalji o njegovom bogatom i izazovnom životu retko se nalaze. Milutin je svojim radom, misijskim delovanjem i odgojem snažno uticao na svog sina, ali i na lokalnu zajednicu, gradeći mostove sa rimokatoličkim duhovnicima i poštovanjem prema drugim religijama.

Milutin Tesla – govorio je 18 jezika!

Milutin je služio kao sveštenik u Smiljanu, a kasnije u Gospiću. Nikola Tesla je 1896. godine rekao novinaru K. Moffetu: "Ne mnogo, šest, sedam ili osam jezika govorim ja, ali moj otac je bio veliki lingvista – govorio je osamnaest jezika. Pored toga, bio je izuzetan matematičar."

Rođen je u selu Raduč u Lici, u porodici sa vojničkom tradicijom. NJegova majka Ana bila je iz ugledne porodice Kalinić, čija je deca bila uključena u crkvene i državne službe. Milutin je započeo vojnu karijeru, ali se kasnije opredelio za sveštenički poziv, u kojem je stekao veliki ugled.

LJubav prema Đuki i posvećenost narodu

Milutin se oženio Georginom (Đukom) Mandić verovatno između 1845. i 1846. godine. NJihovu vezu je, prema piscu Johnu O’Neillu, vezivala ljubav prema poeziji i filozofiji. Milutinova posvećenost narodnim vrednostima i idealima jasno se vidi u njegovim rečima iz 1852. godine: "Ništa mi nije vrednije od slobode, dobrobiti i napretka mog naroda i braće. Za crkvu i narod spreman sam dati i život."

Priznanja i životna posvećenost

Milutin je bio nagrađivan za svoj rad: 1873. ga je austrijski car Franc Jožef I. odlikovao Zlatnim krstom za zasluge prve klase. NJegova skromnost i moralnost bili su poznati – nije uvek zaračunavao svoje svešteničke usluge, a važnije mu je bilo da ljudi u njegovoj župi žive pošteno nego da plaćaju za obrede.

Nikola je o ocu zapisao:

"Zelo učen čovek, prirodni filozof, pesnik i pisac. NJegove propovedi podsećale su na govore Avrama. Imalo je izuzetan pamćenje i često je recitovao dugačka dela na više jezika. NJegov stil pisanja bio je kratak, jasan i pun humora i satire."

Milutin je pisao članke za „Srbski dnevnik“ o obrazovanju, zdravlju i životu u Lici, kao i za hrvatske novine pod pseudonimom Rodoljub Pravičić, boreći se protiv lažnih informacija.

Očetova smrt i sećanje Nikole Tesle

Milutin je umro mlad, dok je Nikola bio u NJujorku i nije prisustvovao sahrani. NJegova majka Đuka preminula je kasnije, i tada je Nikola bio prisutan. Deset godina posle očevog odlaska, Nikola se vratio u rodni kraj da postavi spomenik svom ocu, priznajući tek kao odrasao koliko je Milutin bio hrabar, požrtvovan i koliko je doprineo njegovom odgoju i porodici.

Autor: A.A.