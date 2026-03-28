Svi idemo u kafanu, a ne znamo poreklo njene reči - Ova činjenica će vas šokirati

Reč kafana danas označava lokal, odnosno mesto gde ljudi dolaze da popiju piće, pojedu nešto i druže se, ali malo ko zna da dolazi iz turskog jezika od reči "kahvehane".

Ova turska reč je spoj reči "kahve", što znači kafa i "hane", što označava kuću ili prostor.

Dakle, bukvalno, "kahvehane" znači "kuća kafe" ili mesto gde se pije kafa.

Kroz vekove Otomanskog carstva, kafa i kultura ispijanja kafe stigli su na Balkan. Sa njima je došla i sama reč.

U početku, u 16. i 17. veku, kafane su bile mesta gde su se okupljali trgovci, putnici, zanatlije i intelektualci, a kafa je bila simbol modernog, urbanog života.

Vremenom se značenje reči proširilo: osim kafe, kafane su nudile i piće, hranu, a često i muziku. Danas kafana označava i kulturni prostor - mesto susreta, razgovora i zabave, zadržavajući duh društvene tradicije.

Autor: Iva Besarabić

U turskom jeziku postoji samo JEDNA SRPSKA REČ i svi su na nju ponosni: Sigurno ne možete pogoditi koja

Domaći

Da li znate koliko je Arkan bio stariji od Cece? Odgovor će vas zaprepastiti, razlika je DVOCIFRENA

Domaći

OVA LEPOTICA JE SESTRA MILANA STANKOVIĆA: Prirodno lice, prava PREMIJA za muški rod, a tek da čujete kakvim humanim poslom se bavi (FOTO)

Domaći

OVO JE MALO KO ZNAO: Naša pevačica je poliglota, evo koliko jezika govori

Domaći

SVI ZNAMO NUMERU 'NA USKRS SAM SE RODILA': Pevačica koja ju je otpevala doživela PORODIČNU TRAGEDIJU, njegovu SMRT NIKADA nije prebolela!

Zadruga

Ovo će sve šokirati: Evo koji se deo Janjuševog tela najviše dopada Kačavendi! (VIDEO)