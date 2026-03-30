KLOVN UBIO 33 OSOBE! 29 tela u fazi raspadanja pronađeno na njegovom imanju: Serijski ubica pre smrtne kazne imao bizaran zahtev... (FOTO)

Na imanju Džona Vejna Gejsija pronađeno je 29 tela. Otkrijte kako su njegovi poslednji zahtevi za obrok povezani sa njegovim zločinima.

Poslednji obrokserijskog ubice Džona Vejna Gejsija, osuđenog na smrt, krije jednu od najjezivijih priča vezanih za zločine koji su šokirali Ameriku. Gejsi, koji je 1994. pogubljen smrtonosnom injekcijom, za svoju poslednju večeru je imao vrlo određene zahteve, a njihova pozadina otkriva uznemirujuću simboliku povezanu s njegovim zločinima.

Klovn koji je ubio 33 osobe

Džon Vejn Gejsi, rođen 1942, u svojoj sredini je bio poznat kao klovn koji je nastupao na humanitarnim priredbama i dečjim zabavama. Međutim, iza te maske krio se jedan od najokrutnijih serijskih ubica u istoriji Amerike.

Today in History: March 12, serial killer John Wayne Gacy Jr. found guilty https://t.co/dOuZURIH2b — New York Daily News (@NYDailyNews) 12. март 2026.

Njegovi zločini otkriveni su 1978, nakon što je iz njegove kuće pored Čikaga počeo da se širi nepodnošljiv smrad. Gejsi je tvrdio da ga uzrokuje vlaga, ali istina je bila daleko strašnija: na njegovom posedu pronađeno je 29 tela u fazi raspadanja, koja je godinama skrivao.

Na kraju je osuđen za ubistvo 33 mladića i dečaka, među njima i Roberta Pista, čiji je nestanak pokrenuo istragu koja je dovela do razotkrivanja slučaja. Nakon presude Gejsi je osuđen na smrt. Njegove poslednje reči pre pogubljenja pokazale su da ne oseća ni trunku kajanja. "Poljubite me u du*e", navodno je rekao okupljenima.

Neobičan izbor za poslednji obrok

Za svoj poslednji obrok Gejsi je zatražio pržene račiće, pomfrit, jagode i kanticu piletine po originalnoj recepturi KFC-a. Na prvi pogled reč je o neobičnoj kombinaciji, ali njegova advokatica Karen Konti posle je otkrila uznemirujuću pozadinu tog izbora.

Serial killer John Wayne Gacy hugging his sister before his execution. Gacy murdered over 33 young men and hid their remains under his house. He was executed by lethal injection in 1994. pic.twitter.com/4gJ39OpgLj — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) 16. јун 2023.

Jeziva simbolika hrane

U razgovoru za The Mirror Konti je otkrila mračnu vezu s lancem brze hrane.

"To je zaista jezivo, a evo i jednog detalja koji možda ne znate - pre nego što je završio u zatvoru u Ajovi, Gejsi je vodio dva KFC restorana", rekla je. "Njegov tast bio je vlasnik tih restorana u Ajovi, a Gejsi ih je vodio. Upravo je tamo oteo i zlostavljao dečaka zbog čega je na kraju i završio u zatvoru."

Konti je ispričala i bizarnu priču o jagodama. U to vreme je negovala teško bolesnog oca, profesionalnog komičara. Gejsi ju je često zvao kući, a ponekad bi razgovarao i s njenim ocem.

13.03.1980 r. - amerykański seryjny morderca John Wayne Gacy (Killer Clown) został skazany na 12-krotną karę śmierci, zamordowanie co najmniej 33 chłopców.



Został stracony przez podanie śmiertelnego zastrzyku 10.05.1994 roku. pic.twitter.com/QHllGN8C2j — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) 13. март 2026.

"Jednog dana došla sam kući i zatekla oca kako razgovara s njim. Otac ga je pitao: 'Šta ćeš da tražiš za poslednji obrok?' Čula sam Gejsija kako odgovara nešto poput: 'Ne znam.' Moj otac mu je tada rekao: 'Treb da tražiš sveže jagode'", prisetila se Konti.

"Gejsi je upitao: 'Zašto?', a otac mu je odgovorio: 'Zato što im sada nije sezona.' Na kraju je zaista zatražio sveže jagode, baš kao što mu je moj otac ranije predložio. Možda je mislio da će mu to odložiti smrtnu kaznu jer nisu bile u sezoni. Ne znam", zaključila je advokatica.

Autor: Marija Radić