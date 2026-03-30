AKTUELNO

Extra

BRIŠU ISTORIJU: Podvodna arheološka nalazišta u VELIKOJ OPASNOSTI, naučnici imaju šokantno otkriće

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com

Snažne morske oluje i morske struje mogu ozbiljno da oštete podvodna arheološka nalazišta, uključujući olupine brodova i kamene skulpture.

Uz to, opasnosti bi mogle da rastu zbog ekstremnih vremenskih događaja izazvanih klimatskim promenama, upozorava se u rezultatima najnovije studije.

Hiljade lokaliteta na dnu mora

Autori ističu da jake oluje i struje mogu da izazovu brzo trošenje kamene građe, što dovodi do trajnog gubitka dragocenih arheoloških informacija.

Istraživanje, objavljeno u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), predstavlja prvi kvantitativni široko zasnovani pregled rizika kojima su podvrgnuta nalazišta na morskom dnu.

Mora i morska dna širom sveta čuvaju hiljade arheoloških lokaliteta, uključujući potopljene gradove, kamene statue i brodske olupine iz različitih istorijskih perioda.

Ova nalazišta predstavljaju značajan izvor za proučavanje pomorstva, trgovine i načina života drevnih civilizacija, ali su često teško dostupna i stoga teže za zaštitu.

Analiza pomoću 3D tehnologije

Glavni autor studije, Luiđi Đerminario sa Univerziteta Padova, objasnio je u razgovoru za Al Džaziru da snažne morske oluje generišu jake podvodne struje koje pomeraju velike količine peska i sedimenta, što deluje poput brusnog papira, postepeno trošeći površinu kamena.

Tim je eksperimentalno simulirao ove procese, koristeći četiri vrste kamena - mermer, travertin, gusti i porozni krečnjak, i izložio ih različitim brzinama vodenih struja sa sedimentom.

Praćenjem promena pomoću 3D tehnologije, istraživači su otkrili da čak i jedna snažna oluja može trajno da promeni površinu kamena i uništi sitne ukrase i reljefe od velikog značaja za arheologe.

Rezultati takođe pokazuju da veća brzina struja ili krupnije čestice peska ubrzavaju eroziju, dok klimatske promene, kroz pojačane i češće oluje, mogu dodatno da ugroze podvodna nalazišta u tropskim i poluzatvorenim morima u narednim decenijama.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Analiza

#More

#arheološka nalazišta

#lokalitet

#opasnost

POVEZANE VESTI

