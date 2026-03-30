Baba Vangina snaja nakon 30 godina otkrila šta čeka čovečanstvo: Biće pune ulice gladnih ljudi, sledi nam katastrofa i ono čega smo se svi plašili! (FOTO)

Posebnu pažnju posvećuje glasovima onih koji se retko čuju – žena iz malih sredina, starijih, bolesnih i marginalizovanih. Njeni tekstovi kombinuju empatiju, tačnost i društvenu odgovornost.

Svetski poznata bugarska vidovnjakinja Vanga je sve znala unapred i smrtno se plašila budućnosti. Ono što svakodnevno vidimo u vestima podseća na najpreteće proročanstvo slepe vidovnjakinje. Prema rečima onih koji su joj bliski, i sama Vanga se plašila svojih vizija, nerado je govorila o budućnosti i izgovarala je proročanstva samo kada više nije mogla da ćuti.

U Bugarskoj svi znaju da oni koji su bili bliski Vangi tokom njenog života retko daju intervjue nakon njene smrti. Izbegavaju novinare i kriju mnoga otkrića čuvene vidovnjakinje. Ali Vangina voljena snaja, Zdravka Janeva, otkrila je u intervjuu za NTV nešto što nikada nije podelila čak ni sa bugarskim novinarima.

Zapanjujuća vidovnjakinja je većinu svojih predviđanja oblikovala u kriptične metafore, čije značenje postaje jasno tek nakon što se događaj već desi i ništa se ne može poništiti. Istraživači rade na stotinama neobjavljenih proročanstava koja zahtevaju dešifrovanje. Razotkrivanje misterije njenih predviđanja bez pomoći onih koji su je poznavali izbliza je nemoguće. Među tim poznanicima iz prve ruke bilo je samo nekoliko ljudi kojima je poverila najvažnije tajne budućnosti. Tri ključna svedoka su do sada ostala nema, pažljivo čuvajući svoje tajno znanje i strogo se držeći Vangine volje - da ne brbljaju uzaludno.

Prvi na listi naslednika je Vangin usvojeni sin, Dimitar. Druga na listi je njena ćerka, Veneta. Oboje kategorično odbijaju da razgovaraju sa štampom. Zdravka Janeva, supruga Dimitra i Vangina voljena snaja, odbijala je da daje intervjue tačno 30 godina. Zdravka će zauvek pamtiti dan kada je prvi put srela Vangu.

Devojka još nije razmišljala o udaji. Ali vidovnjakinja je znala da će Zdravka postati njena snaja. Jednom u Vanginoj kući, Zdravka se našla uronjena u misteriozni i čudesni svet čuvene vidovnjakinje. Prema njenim rečima, slepa Vanga je mogla da vidi pravo kroz ljude.

Zdravka Janeva: "Ako, na primer, kažete da ste iz Moskve, ona odmah počinje da priča o tome šta se nalazi u vašoj kući, opisuje nameštaj, opisuje vaše probleme i govori vam koju tajnu krijete."

Ponekad bi, tokom takvih razgovora za stolom, Vanga iznenada pala u trans i počela da govori o budućnosti čovečanstva. A Zdravka bi čula stvari koje će svet saznati decenijama kasnije sa stranica jutarnje štampe.

Treći svetski rat

Zdravka Janeva: "Biće treći rat. Biće dug i razvučen. Biće drugačiji. Mnogo ljudi će poginuti."

Kao da prate stare beleške enigmatične Vange, duo Netanjahu–Tramp sada izvodi tužni rekvijem u Persijskom zalivu.

Svet je već video kraj sveta i masovnu glad u Pojasu Gaze. Ali Vanga, sa nekom mističnom vizijom, to je videla prva.

Zdravka Janeva: "Videla je mnogo ljudi na ulicama. Biće gladni, pohlepni, bez hrane, oči im prazne, mnogi će umreti. Ovo će trajati dugo."

Zdravka Janeva: "Rekla je da će na ulici biti mnogo ljudi sa praznim očima, kao životinje."

Vangina snaja svedoči: poznata vračarka je iz nekog razloga uvek nije volela Ameriku.

Zdravka Janeva: "Kada je govorila o Americi, rekla je: 'Jedna nacija ne može vladati celim svetom. Amerika ne može eksploatisati svoje resurse. Ovo će proći.'"

Autor: D.Bošković