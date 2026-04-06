Šta obavezno treba da se nađe u uskršnjoj korpi: Sveštenici upozoravaju na greške koje vernici prave za najveći hrišćanski praznik

Blagosiljanje hrane na Veliku subotu jedan je od najvažnijih i najlepših običaja uoči Uskrsa. Vernici tada u crkvu donose pažljivo pripremljene korpe sa namirnicama koje će se naći na prazničnoj trpezi, ali i nositi duboku simboliku vere, zajedništva i novog početka.

Ipak, kako upozoravaju sveštenici, poslednjih godina ovaj običaj sve češće gubi svoje pravo značenje.

"Krstimo se kad vidimo šta sve ljudi stave u korpu - od slatkiša do novca i nakita“, iskreno priznaje jedan sveštenik, naglašavajući da se suština tradicije polako zaboravlja i zamenjuje pogrešnim verovanjima.

Kada običaj izgubi smisao

Nekada su vernici u korpama donosili gotovo sva jela pripremljena za Uskrs, ali danas se običaj sveo na ono najvažnije – simbolične namirnice koje imaju jasno duhovno značenje.

Problem nastaje kada se u korpu ubacuju stvari koje nemaju nikakve veze sa verom, već potiču iz sujeverja ili savremenih navika.

Sveštenici posebno upozoravaju da sledeće stvari ne treba da se nađu u uskršnjoj korpi:

slatkiši poput čokolada i bombona

alkohol (osim vode)

čokoladne figurice (poput zeke)

igračke i plišani predmeti

novac i nakit

„Ljudi često veruju da će novac ili zlato doneti sreću i blagostanje, ali to nema nikakve veze sa crkvenim učenjem“, naglašava sagovornik.

Šta je pravilno poneti u crkvu

Za razliku od toga, svaka namirnica koja se tradicionalno nosi ima svoju simboliku i duboko značenje:

Jaja - simbol novog života i vaskrsenja

Hleb - simbol Hrista i duhovne hrane

Meso - znak blagostanja i kraja posta

Sir - simbol zajedništva i radosti

Ren - podsećanje na stradanje i gorčinu

So - zaštita i trajnost

Jagnje - simbol Hristovog vaskrsenja

Voda - duhovno očišćenje

Blagosiljana hrana potom se deli sa porodicom za uskršnji doručak, što nije samo obrok, već čin zajedništva, zahvalnosti i duhovne povezanosti.

Poruka koja se ne menja

Suština ovog običaja nikada nije bila u količini niti u raskoši korpe, već u veri i razumevanju onoga što ona predstavlja.

„Bolje manje, ali sa verom, nego puno - bez razumevanja“, poruka je koju sveštenici sve češće upućuju vernicima.

U vremenu kada se tradicija lako pretvara u formu bez suštine, možda je baš Uskrs prilika da se podsetimo pravih vrednosti - skromnosti, vere i porodične bliskosti.

Autor: A.A.