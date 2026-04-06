Najlepše ćete ofarbati jaja aluminijumskom folijom: Tehnika koja je jednostavna i brza, a daje efekat mermernih šara

Saznajte kako da uz pomoć aluminijumske folije i boja napravite prelepa mermerna jaja koja će oduševiti sve tokom Uskrsa.

Prenosi:

Diplomirani novinar koji svojim radom na portalu Stil Kurir pokušava da približi čitaocima aktuelnosti, trendove, savete u ishrani, roditeljstvu i modi. Ali isto tako sa posebnom strašću deli životne priče legendarnih ličnosti ili inspirativnih pojedinaca.



Farbanje jaja

aluminijumskom folijom je jednostavna tehnika za dobijanje mermernih šara. Kuvana jaja se umotavaju u zgužvanu foliju na koju su nakapane različite boje sa sirćetom, ostavljaju da odstoje par minuta, a zatim odmotavaju, dajući unikatne akvarel efekte bez velikog nereda.

Potrebni sastojci:

Kuvana bela jaja (najbolje bela za jači intenzitet boja).

Aluminijumska folija (isečena na kvadrate).

Tečne prehrambene boje (gel boje su takođe odlične).

Sirće.

Ulje (za završni sjaj).

Postupak korak po korak:

Priprema folije: Isecite foliju na kvadrate dovoljno velike da umotate jedno jaje. Blago izgužvajte foliju, pa je ponovo ispravite (ovo stvara mermerni efekat).

Nanošenje boje: Na sredinu folije nakapajte nekoliko različitih boja. Možete kombinovati 2-3 nijanse za šareniji izgled.



Umotavanje: Stavite suvo kuvano jaje na foliju sa bojom i čvrsto zamotajte.

Utrljavanje: Lagano protrljajte jaje u foliji između dlanova kako bi se boja ravnomerno rasporedila i utisnula u ljusku.

Odstajanje: Ostavite umotana jaja da stoje oko 10–15 minuta (ili do pola sata za intenzivnije boje).

Završnica: Pažljivo odmotajte jaja, ostavite ih da se potpuno osuše, a zatim ih prebrišite ubrusom natopljenim uljem za sjaj.

Dodatni saveti:

Za jači sjaj koristite boje sa metalik ili sedefastim pigmentom.

Ovo je tehnika sa minimalnim neredom, idealna za rad sa decom.

Umesto direktnog kapljanja, neki recepti preporučuju umotavanje jajeta u vatu natopljenu bojom, pa tek onda u foliju.

Autor: D.Bošković