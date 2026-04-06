SPEKTAKULARNI PRIZOR NA NEBU! Skoro 1.000 dronova oživelo TITANIK: Ovaj snimak morate da vidite

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Spektakularni svetlosni šou, u kojem je gotovo 1.000 dronova “oživelo” nesrećni RMS Titanik, upriličen je u Belfastu.

Nesvakidašnji šou je inspirisan BBC dokumentarnom serijom “Titanic Sinks Tonight”, koja je snimljena i proizvedena u Severnoj Irskoj, u produkciji nezavisne kuće Stellify Media.

Roj dronova je prikazao čuveni putnički brod, kako napušta luku i odlazi na poslednje putovanje 1912. godine.

Serija “Titanic Sinks Tonight”, koja je prvobitno emitovana u decembru 2025, postala je najveći istorijski BBC dokumentarac 2025/26, sa više od dva miliona gledalaca širom Britanije.

Serijal koristi lična svedočenja, pisane memoare i izveštaje javnih istraga kako bi ispričala detalje o tragediji Titanika - od kada je udario u ledeni breg do trenutka kada je nestao u morskim dubinama.

Dakle, spektakl ne predstavlja samo tehnološki poduhvat, već i podsećanje na jednu od najvećih pomorskih tragedija u istoriji, prenosi Daily Mail.

Katastrofa u ledenom okeanu

Podsećamo, Titanik je bio britanski prekookeanski brod za prevoz putnika i pošte, u vlasništvu kompanije Vajt Star Lajn.

Potonuo je u severnom delu Atlantskog okeana, 15. aprila 1912, nakon udara u santu leda tokom prvog putovanja od Sautemptona do Njujorka.

Procenjuje se da je na brodu bilo 2.224 putnika i članova posade, a da je bilo 1.500 žrtava. Katastrofa je privukla pažnju javnosti i podstakla velike promene u propisima o pomorskoj bezbednosti.

114 years on, Belfast witnesses an incredible full-scale drone Titanic depart into the night once more. Watch #TitanicSinksTonight on iPlayer. Minute by minute - the night the unsinkable ship sank. Vivid first-hand accounts from passengers and crew tell the story of the most infamous disaster in maritime history.

Autor: S.M.

