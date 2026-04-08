TOTALNI PREOKRET: WhatsApp uvodi nove promene - Ajfon korisnici oduševljeni

WhatsApp je predstavio niz noviteta koji bi trebalo da dodatno unaprede korišćenje ove popularne aplikacije za dopisivanje.

Među najznačajnijim promenama izdvaja se opcija koja omogućava korišćenje dva naloga na jednom iOS uređaju.

Iako je ova funkcija već dugo dostupna na Android telefonima, sada i korisnici Ajfona mogu istovremeno biti ulogovani na dva različita profila. Kako bi se lakše razlikovalo sa kog naloga šaljete poruke, u donjem delu aplikacije biće prikazana profilna slika aktivnog naloga.

Takođe, uvedena je i praktična mogućnost brisanja velikih fajlova direktno iz razgovora, čime se oslobađa prostor u memoriji. Ova funkcija se nalazi u sekciji za upravljanje skladištem i omogućava uklanjanje samo medijskih sadržaja iz četa.

Novine uključuju i integraciju veštačke inteligencije. Korisnici sada mogu da koriste Meta AI za jednostavnu obradu fotografija, poput uklanjanja pozadine, menjanja vizuelnog stila ili uklanjanja neželjenih detalja sa slike.

Tu je i alat za pomoć pri pisanju poruka, koji uz pomoć AI-a može da predloži ili sastavi tekst. Iz kompanije naglašavaju da ove funkcije ne ugrožavaju privatnost komunikacije, a očekuje se da će uskoro biti dostupne svima.

Autor: D.Bošković