TOTALNI PREOKRET: WhatsApp uvodi nove promene - Ajfon korisnici oduševljeni

WhatsApp je predstavio niz noviteta koji bi trebalo da dodatno unaprede korišćenje ove popularne aplikacije za dopisivanje.

Među najznačajnijim promenama izdvaja se opcija koja omogućava korišćenje dva naloga na jednom iOS uređaju.

Iako je ova funkcija već dugo dostupna na Android telefonima, sada i korisnici Ajfona mogu istovremeno biti ulogovani na dva različita profila. Kako bi se lakše razlikovalo sa kog naloga šaljete poruke, u donjem delu aplikacije biće prikazana profilna slika aktivnog naloga.

Takođe, uvedena je i praktična mogućnost brisanja velikih fajlova direktno iz razgovora, čime se oslobađa prostor u memoriji. Ova funkcija se nalazi u sekciji za upravljanje skladištem i omogućava uklanjanje samo medijskih sadržaja iz četa.

Novine uključuju i integraciju veštačke inteligencije. Korisnici sada mogu da koriste Meta AI za jednostavnu obradu fotografija, poput uklanjanja pozadine, menjanja vizuelnog stila ili uklanjanja neželjenih detalja sa slike.

Tu je i alat za pomoć pri pisanju poruka, koji uz pomoć AI-a može da predloži ili sastavi tekst. Iz kompanije naglašavaju da ove funkcije ne ugrožavaju privatnost komunikacije, a očekuje se da će uskoro biti dostupne svima.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

WhatsApp uvodi najbolje funkcije do sada: Praznično ažuriranje raznelo internet – korisnici oduševljeni!

Auto/Tech

WhatsApp uvodi još jednu funkciju! Korisnici oduševljeni novitetom na aplikaciji

Auto/Tech

WhatsApp uvodi još jednu funkciju! Korisnici oduševljeni novitetom na aplikaciji

Auto/Tech

WhatsApp dobija moćnu opciju kao Telegram: Korisnici oduševljeni, čekali godinama

Auto/Tech

WhatsApp priprema funkciju koju korisnici čekaju godinama: Evo šta se menja

Auto/Tech

Svi korisnici Vocapa hitno da promene ovo podešavanje: Otkriven ozbiljan propust, hakeri već u pohodnu WhatsApp poruke, čitanje poruka