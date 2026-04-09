Našao skriveni prolaz na tavanu, a onda otkrio nešto što BUDI JEZU: Čovek nije mogao da veruje svojim očima

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mnogi potencijalni kupci sanjaju o novim, modernim domovima, ali postoje i oni koji žele da se nastane u nekretninama koje krase istorija i karakter.

Tako je nastala priča o čoveku koji je kupio neobičnu istorijsku kuću, prenosi Mirror.

Neobičan prolaz

Novi vlasnik zdanja se oglasio na Redditu kako bi podelio svoje iskustvo. Njegova objava je izazvala veliku pažnju, a na početku je istakao da je bio potpuno upoznat s istorijom objekta koji je odlučio da kupi. Ili je bar tako mislio...

Već prilikom prvog istraživanja tavana je naišao na neobičan prolaz, koji je vodio ka višim delovima krova. Tada je otkrio skriveni deo sa dnevnom sobom, spavaćim sobama i kupatilom!

“Nekada je to bila prodavnica u kojoj su vlasnici živeli na spratu, a zatim je pretvorena u crkvu. Pretpostavljam da vlasnici crkve nisu želeli da sruše istorijsko zdanje, pa su jednostavno gradili oko njega“, objasnio je.

Prostorija koju je otkrio na tavanu delovala je netaknuta, sa delom nameštaja i ličnim stvarima.

"Nisi pronašao ritualne figure?"

“Na podu je postavljena izolacija. Pronašao sam staru komodu, gumu, šešir, WC šolju i lavabo. Puno prljavštine, i naravno, paukova“, dodao je.

Novi vlasnik je bio zapanjen činjenicom da prostor izgleda kao “kuća u kući”. Mnogi korisnici bili su zapanjeni otkrićem, dok su pojedinci savetovali vlasnika da proda zdanje pre nego što se “pojave duhovi”.

“Nisi pronašao nekakve ritualne figure, zar ne?“, napisala je jedna osoba, a druga je dodala: “Ovo izgleda kao početak nekog horor filma”.

Nesvakidašnje otkriće svakako izaziva jezu, ali i podseća da stare kuće često kriju više nego što se može videti na prvi pogled.

Evo koliko dugo se kuvaju jaja, a da ne puknu: Dva jednostavna trika garantuju savršen rezultat

Autor: Marija Radić

Extra

NEVEROVATNO! Bosanac kupio kuću u Nemačkoj za 3.500 evra, a onda je unutra našao nešto što nije mogao ni da sanja

Extra

Šta se to kuvalo u beogradskim kuhinjama pre 100 godina: Kad vidite jelovnik neće vam biti dobro

Extra

'ZA 18 MESECI OTPLATILA SAM STAN' Dana je sa 18 godina otišla na KRUZER, ovo je njena priča o zaradama: Bakšiš mi je bio 3.000 dolara!

Domaći

GOGIN SIN SA PET GODINA DOBIO STAN U DUBAIJU, A ONA VLASNICA PLANINE! Ima mnogo nekretnina, leži na parama: Stan na Vračaru vredi 300.000 evra, a ima

Extra

Naručio je kantu za smeće sa Temua, a ono što je stiglo je urnebesno: Nije mogao da veruje svojim očima (VIDEO)

Domaći

Ima ozbiljno bogatstvo: Pevačica otkrila koliko vredi njen stan na Vračaru, sin joj ima nekretninu u Dubaiju, a evo šta je nasledila