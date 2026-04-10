AKO OVO URADITE, NAĆI ĆETE LJUBAV ZA CEO ŽIVOT: Običaji na Veliki petak koje svaka kuća mora da ispoštuje

Veliki petak se obeležava kao dan najstrože tišine, sećanje na stradanje i smrt Isusa Hrista. Prema narodnom verovanju, na ovaj dan se svet usporava, a vernici se uzdržavaju od hrane i pića u znak tuge. Ipak, narodna tradicija u Srbiji iznedrila je niz zanimljivih običaja koji se prenose s kolena na koleno, a koji kriju posebnu simboliku za dom i porodicu.

Strogi post i crkvena služba

Od ranih jutarnjih sati pa sve do ponoći, najstroži vernici se uzdržavaju od hrane i pića, praktikujući post na vodi. U crkvama se ne služi liturgija, već se iznosi plaštanica, a vernici u tišini posećuju bogosluženja odajući poštu Hristovom stradanju.

Farbanje jaja i čišćenje kuće

Iako se u mnogim domovima jaja farbaju na Veliki četvrtak, u nekim krajevima Srbije taj običaj se obavlja upravo u petak ujutru. Koristi se crvena boja koja simbolizuje Hristovu krv, ali i radost vaskrsenja koja dolazi.

Takođe, veruje se da kuću treba temeljno očistiti pre Vaskrsa. Prema starom verovanju, ako dom zablista na ovaj praznik, ostaće čist i pod blagoslovom sve do naredne godine.

OBIČAJI ZA DEVOJKE: Kako prizvati sreću i ljubav?

Veliki petak je oduvek bio poseban dan za devojke koje žele da sačuvaju lepotu, zdravlje, ali i da pronađu srodnu dušu.

Vodena noć: U mnogim krajevima, devojke su uoči praznika odlazile na izvore ili reke. Veruje se da umivanje "živom vodom" u ovoj noći donosi zdravlje i blistav ten tokom cele godine.

Pranje kose: Staro verovanje kaže da devojke treba da operu kosu baš na Veliki petak. Na taj način se "ispira" sva loša energija i otvara put za nove prilike i sreću.

Tajna vaskršnjeg hleba: Postoji običaj da devojka ureže simbol krsta ili cveta na kori hleba koji se mesi za prazničnu trpezu. Veruje se da će ona koja ovo uradi s čistim mislima, do kraja godine pronaći ljubav svog života.

Mesi, da bi se udala: Priprema kolača je tradicionalno ženski posao. Narod kaže da će devojka koja umesi najlepši kolač privući najviše udvarača u narednim mesecima.

Gatanje po pticama: Uoči Vaskrsa, devojke su osluškivale prirodu. Ako prve ptice koje čuju budu vrapci i njihovo veselo cvrkutanje, to se tumači kao siguran znak da sledi godina puna radosti i dobrih vesti.

Ovi običaji su deo bogate riznice srpskog naroda. Iako se danas ne praktikuju svuda, oni nas podsećaju na vreme kada je svaki pokret imao smisao, a svaki običaj nadu u bolje sutra.

Autor: D.S.