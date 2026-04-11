Da li se na Veliku subotu pere veš i čisti kuća? Domaćice OVO MORATE DA ZNATE

Velika subota ima posebno mesto uoči Uskrsa. Saznajte da li se na ovaj dan peru veš, čisti kuća, farbaju jaja i šta kažu narodni običaji i sveštenici.

Kako se približava Uskrs, mnogi se pitaju da li je na Veliku subotu primereno obavljati svakodnevne kućne poslove, poput čišćenja doma, sređivanja dvorišta ili pranja veša, ili bi sve obaveze trebalo završiti ranije i praznik dočekati u miru.

Poslednji dan posta i priprema za najveći praznik

Velika subota nije obeležena crvenim slovom u crkvenom kalendaru, ali ima veliki značaj jer predstavlja poslednji dan Uskršnjeg posta pred Uskrs. Upravo zato se u mnogim domovima privode kraju pripreme za prazničnu trpezu, a brojne domaćice pokušavaju da završe i ono što je ostalo od kućnih obaveza iz prethodnih dana.

Pranje veša, čišćenje kuće i peglanje poslovi su za koje mnoge zaposlene žene tokom radne sedmice nemaju dovoljno vremena, pa se često postavlja pitanje da li je prikladno da se oni obavljaju baš na ovaj dan.

Šta kažu stari običaji

Prema narodnom verovanju, na Veliku subotu naše bake i prabake nisu prale veš na ruke, niti su se bavile šivenjem, pletenjem i vezenjem. Smatralo se da onaj ko se tog dana prihvati ručnih radova od sebe odbija sreću i napredak.

Iza takvih običaja postojalo je i praktično objašnjenje. Žene su nekada lakše raspoređivale obaveze pre praznika, pa su mogle da organizuju posao tako da uoči Uskrsa više vremena posvete završnim pripremama i dočeku praznika.

Za razliku od ručnih radova, na Veliku subotu bilo je dozvoljeno čišćenje kuće, priprema uskršnje trpeze i farbanje jaja. Kada bi završile poslove u kući i pripremile sve što je potrebno za praznik, domaćice su sređivale i dvorište.

Cilj je bio da porodica Uskrs dočeka u urednom i čistom domu, sa sređenim dvorištem i bogatom trpezom, onako kako dolikuje najvećem hrišćanskom prazniku.

Da li je danas greh prati veš na Veliku subotu

U savremenim okolnostima većina sveštenika smatra da pranje veša u veš-mašini na Veliku subotu nije greh, upravo zato što se taj posao više ne obavlja ručno, kao nekada. Ipak, preporuka je da se takve obaveze završe do popodnevnih sati, kako bi porodica u miru i svečanoj atmosferi dočekala Uskrs.

S druge strane, ono od čega bi, prema običajima i savetima, trebalo da se uzdržimo do završetka uskršnjih praznika jesu peglanje i sve vrste ručnih radova.

Šta se preporučuje da se uradi pre Uskrsa

Završno čišćenje kuće i sređivanje dvorišta ne samo da se ne smatraju neprimerenim, već se često i preporučuju. Suština je da praznik bude dočekan u redu, miru i dostojanstvenoj atmosferi, sa uređenim domom i pripremljenom trpezom.

Autor: S.M.