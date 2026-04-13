EVO KOLIKO DUGO KUVANA JAJA MOGU DA STOJE U FRIŽIDERU POSLE VASKRSA, A DA SE NE POKVARE: Odgovor će vas iznenaditi

Posle Uskrsa, u mnogim domovima ostane višak kuvanih jaja, pa se narednih dana najčešće postavlja isto pitanje — koliko dugo zapravo mogu da stoje u frižideru i kada više nisu bezbedna za jelo.

Iako deluje logično da tvrdo kuvana jaja traju duže od svežih, stručne preporuke kažu suprotno: kuvana jaja imaju kraći rok trajanja i treba ih pažljivije čuvati. Američka Uprava za hranu i lekove navodi da se tvrdo kuvana jaja, oljuštena ili neoljuštena, mogu bezbedno jesti do sedam dana ako se pravilno drže u frižideru.

Zašto kuvana jaja kraće traju od svežih

Tokom kuvanja menja se prirodna zaštita jajeta, pa ono postaje osetljivije na spoljne uticaje i razvoj mikroorganizama. Upravo zato je važno da se kuvana jaja što pre rashlade i ne ostavljaju dugo na sobnoj temperaturi. FDA preporučuje da se namirnice koje zahtevaju hlađenje ne drže van frižidera duže od dva sata, jer tada raste rizik od kvarenja i razvoja bakterija.

Kako pravilno čuvati tvrdo kuvana jaja

Najbolje je da kuvana jaja stavite u frižider najkasnije u roku od dva sata od kuvanja. Čuvanje na temperaturi od 4 stepena Celzijusa ili nižoj usporava razmnožavanje bakterija i pomaže da jaja duže ostanu bezbedna za upotrebu. Preporuka je da se drže u zatvorenoj posudi ili kutiji, i to na unutrašnjoj polici frižidera, gde je temperatura stabilnija nego na vratima. FDA posebno naglašava da jaja treba držati u frižideru na 40°F ili niže, što odgovara temperaturi od oko 4°C.

Šta ako su jaja već oljuštena

Ako ste jaja već oljuštili, najbolje je da ih pojedete što pre. I za njih važi isto pravilo — moraju da budu u frižideru i ne smeju dugo da stoje na sobnoj temperaturi. Mogu se čuvati u dobro zatvorenoj posudi, kako se ne bi isušila i kako ne bi upila mirise druge hrane iz frižidera. FDA navodi da i oljuštena i neoljuštena tvrdo kuvana jaja imaju isti preporučeni rok čuvanja — do sedam dana od kuvanja.

Koliko dugo mogu da traju u frižideru

Prema zvaničnim preporukama, tvrdo kuvana jaja mogu da stoje u frižideru oko nedelju dana. Ako niste sigurni koliko dugo su već stajala, najbolje je da ih ne koristite. Posebno treba obratiti pažnju na promene u mirisu, teksturi ili izgledu. Jaje koje neprijatno miriše, deluje sluzavo ili izgleda sumnjivo ne bi trebalo jesti.

Da li smeju da se zamrzavaju

Zamrzavanje tvrdo kuvanih jaja nije preporučljivo. FDA navodi da tvrdo kuvana jaja ne treba zamrzavati, jer im se nakon odmrzavanja menja tekstura i kvalitet. To posebno važi za belance, koje može da postane gumasto i vodenasto, pa takva jaja više nisu prijatna za jelo.

Zelenkasto-sivo žumance nije znak da je jaje pokvareno

Mnoge zbuni kada na preseku vide zelenkastosivi obod oko žumanca, ali to ne znači da je jaje neispravno. USDA objašnjava da se ta promena boje javlja kada se jaje prekuva, pa dolazi do reakcije sumpora iz belanca i gvožđa iz žumanca. Takvo jaje može imati nešto drugačiju teksturu, ali je i dalje bezbedno za jelo.

Kada je vreme da jaja bacite

Ako su kuvana jaja dugo stajala van frižidera, ako imaju jak i neprijatan miris ili pokazuju promene u teksturi, ne bi trebalo da ih jedete. Kod lako kvarljivih namirnica, pa tako i jaja, bezbednost je važnija od toga da se hrana ne baca. Posebno treba biti oprezan posle praznika, kada se kuvana jaja često duže zadržavaju na stolu ili se više puta vraćaju iz frižidera na sobnu temperaturu.

Autor: Iva Besarabić