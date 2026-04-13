TESLA JE ZNAO TAJNU BROJEVA 3, 6 I 9: Ova metoda menja život iz korena i OSTVARUJE ŽELJE

Priče o Nikoli Tesli često se povezuju sa brojevima 3, 6 i 9, za koje se veruje da imaju posebno značenje u načinu razmišljanja i stvaranja.

Na toj ideji zasniva se i popularna "369" metoda, koja podstiče ljude da kroz fokus i ponavljanje usmere svoje misli ka željenim ciljevima.

Suština je u pisanju afirmacija, kratkih, pozitivnih rečenica u sadašnjem vremenu, kao da je želja već ostvarena.

One se zapisuju tri puta ujutru, šest puta tokom dana i devet puta uveče, čime se, prema zagovornicima ove tehnike, jača mentalna usmerenost.

Brojevi u ovoj metodi simbolično predstavljaju proces od ideje, preko stabilnosti, do promene.

Iako nema naučnih dokaza da ovakav pristup direktno „privlači“ rezultate, mnogi tvrde da im pomaže da ostanu motivisani i fokusirani na svoje ciljeve.

Autor: Iva Besarabić