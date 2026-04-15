Naučnici konačno objasnili zašto zaboravljamo imena ljudi čim ih upoznamo

Istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije pokazuju da imena i prezimena funkcionišu u našem pamćenju drugačije od ostalih reči.

- Pamćenje imena funkcioniše po drugačijim pravilima - objašnjava psiholog David Ludden sa Georgia Gwinnett College, a prenosi La Nación.

Zašto je teško zapamtiti imena

Imena su za naš mozak poput etiketa - siromašna asocijacijama i značenjem. Kada izgovorimo reč "jabuka", pokrećemo čitavu mrežu uspomena, slika i mirisa. Ime, poput "Pavle" ili "Eva", ne nosi takve asocijacije.

Osim toga, imena se retko koriste - ne ponavljamo ih tako često kao druge reči, zbog čega su podložnija zaboravljanju. Javlja se i poznat osećaj "na vrhu jezika": savršeno pamtimo lice, mesto rada, pa čak i prvo slovo imena, ali ne možemo da se setimo kako zvuči.

Psiholozi to objašnjavaju blokadom između značenja i zvuka reči - ta veza je kod imena posebno osetljiva, što potvrđuju istraživanja Deborah Burke i Donald MacKay.

Ključno je prvo upoznavanje. Tada je pažnja usmerena na sve drugo: predstavljanje, slušanje sagovornika, analiziranje okruženja ili prevazilaženje treme. Ime, izgovoreno samo jednom, lako se izgubi i slabo se pamti - posebno kada smo umorni ili preopterećeni informacijama. Može pomoći ako odmah ponovimo ime naglas.

Lakše pamtimo imena ljudi koje viđamo redovno ili koji su nam važni. Ime nekoga koga smo sreli usput brzo se zaboravlja. Neki stručnjaci, pozivajući se na psihoanalizu, smatraju da ponavljano zaboravljanje imena iste osobe može biti nesvestan način održavanja distance ili potiskivanja neprijatnih uspomena.

Zaboravljanje imena - da li je razlog za brigu?

U većini slučajeva, zaboravljanje imena ne ukazuje na bilo kakav problem. Ne znači ni nedostatak poštovanja ni posebnu rasejanost, već je posledica načina na koji funkcioniše naše pamćenje. Stručnjaci naglašavaju da imena nisu "izgubljena" - često je dovoljan vizuelni podsticaj, ponovni susret ili protok vremena da ih se bez problema setimo.

Ako se, međutim, zaboravnost pojačava i odnosi se i na druge reči ili svakodnevne situacije, preporučuje se konsultacija sa lekarom.

Autor: S.M.