ZABORAVITE NA PUNJAČ! Google tvrdi da OVIH 8 trikova spasava bateriju

Baterija je i dalje jedna od najvećih slabosti savremenih pametnih telefona. Bez obzira na to koliko je uređaj moćan, ako ne može da izdrži ceo dan, iskustvo korišćenja brzo postaje frustrirajuće.

Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih podešavanja možete značajno produžiti trajanje baterije, bez potrebe za dodatnim aplikacijama ili eksternim uređajima.

Skratite vreme gašenja ekrana

Ekran je najveći potrošač baterije na telefonu. Što duže ostaje uključen nakon što prestanete da ga koristite, to više energije troši.

Zato je preporuka da u podešavanjima smanjite vreme nakon kojeg se ekran automatski gasi. Umesto, na primer, 1 minuta, postavite ga na 15 ili 30 sekundi. Na dnevnom nivou, ova mala promena može napraviti primetnu razliku u trajanju baterije.

Smanjite ili automatizujte osvetljenje

Visoka osvetljenost ekrana značajno ubrzava pražnjenje baterije. Ako vam baterija brzo opada, pokušajte da ručno smanjite osvetljenje na najniži nivo koji vam je i dalje prijatan za korišćenje.

Alternativno, možete uključiti automatsko podešavanje osvetljenja. Telefon tada sam prilagođava svetlinu u zavisnosti od uslova u okruženju, što je često efikasnije nego ručno podešavanje.

Isključite zvukove i vibracije pri kucanju

Iako deluje kao sitnica, vibracije i zvukovi pri svakom dodiru tastature troše dodatnu energiju. Ako tokom dana često kucate poruke, mejlove ili komentare, ova opcija može imati veći uticaj nego što mislite.

Isključivanjem haptike i zvukova pri kucanju smanjujete broj mikro-aktivnosti koje troše bateriju, što se vremenom akumulira.

Ograničite aplikacije koje troše bateriju

Mnoge aplikacije rade u pozadini čak i kada ih ne koristite. Društvene mreže, navigacija i aplikacije sa stalnim osvežavanjem sadržaja često su najveći potrošači.

U podešavanjima baterije možete proveriti koje aplikacije troše najviše energije i ograničiti njihov rad u pozadini. Na ovaj način sprečavate nepotrebno trošenje resursa.

Uključite adaptivnu bateriju

Moderni Android telefoni imaju opciju adaptivne baterije koja koristi veštačku inteligenciju da nauči vaše navike korišćenja.

Sistem zatim automatski ograničava aplikacije koje retko koristite i daje prioritet onima koje su vam najvažnije. Ovo znači manje rada u pozadini i duže trajanje baterije bez dodatnog truda sa vaše strane.

Aktivirajte tamni režim

Tamna tema, poznata i kao dark mode, nije samo estetska opcija. Na ekranima poput OLED-a može značajno smanjiti potrošnju energije jer tamni pikseli troše manje struje.

Preporučuje se da uključite tamni režim na nivou sistema, ali i unutar aplikacija koje to podržavaju.

Dodatni saveti za maksimalnu uštedu

Ako želite da izvučete maksimum iz baterije, razmislite i o sledećem:

Isključite Bluetooth, Wi-Fi i GPS kada vam nisu potrebni

Smanjite broj notifikacija koje stižu u realnom vremenu

Izbegavajte “live” pozadine i animacije

Redovno ažurirajte sistem jer nova ažuriranja često donose optimizacije

Autor: Iva Besarabić