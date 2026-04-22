UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! KRALJU MATADORA BIK PROBUŠIO REKTUM: Horor prizor iz španske koride, zastrašujuće šta je uradio samo dan pre (VIDEO)

Jedan od najslavnijih španskih matadora opisao je "nesnosan" trenutak kada mu je bik zario rog u telo, samo dan nakon što se šalio na račun toga da bi zver mogla da ga probode.

Morante de la Puebla, naširoko slavljen kao "kralj toreadora", oporavlja se u bolnici Vijamed nakon što je u nedelju hitno iznesen iz prepune arene Maestransa u Sevilji.

Toreador se suočio sa bikom koji se postavio na vrlo opasno mesto u areni kada se incident odigrao. Pokušavajući da izvede smeo manevar, nije uspeo na vreme da podigne ruke, ostavivši sebe nezaštićenim.

Životinja je ignorisala zamah plašta i napala, uhvativši ga otpozadi u visini kukova, pre nego što mu je zarila rog u telo i probušila rektum.

"Najbolnije ubadanje koje sam ikada osetio"

Govoreći iz bolničkog kreveta nakon što je premešten sa intenzivne nege, Morante je rekao: "Bilo je to najbolnije ubadanje koje sam ikada doživeo. Uf, bilo je nesnosno. Osetio sam ga kako traži krv"

Takođe je priznao strah koji je osetio neposredno nakon napada.

- To je bez sumnje najbolnije ubadanje rogom koje sam pretrpeo u karijeri. Trpeo sam ogroman bol, a bio sam i veoma uplašen jer sam video da me je bik dohvatio, i mislio sam da jako krvarim. Kada sam stigao u ambulantu i video da je krvarenje minimalno, prilično sam se opustio. Ali je užasno bolelo. Bik je izašao slobodno, a kada se namestio u centru arene, krenuo sam na njega. Oborio me je - rekao je Morante.

- Imao sam tešku noć, vrlo malo sam spavao, ali da budem iskren, nisam trpeo prevelike bolove. Moraću da ostanem u ovakvom stanju nekoliko dana, bez hrane, i nadam se da ću sve to pregurati uz malo strpljenja - dodao je on.

Povrede anusa, kompikovana operacija i oporavak

Zvanični medicinski izveštaj navodi detalje o dubokoj rani u blizini anusa, sa oštećenjem mišića sfinktera i perforacijom zida rektuma.

Hirurzi su izveli opsežan zahvat kako bi sanirali unutrašnja oštećenja, što je uključivalo čišćenje rane, rekonstrukciju zahvaćenog tkiva i postavljanje drenaže u cilju sprečavanja infekcije.

Doktor Oktavio Mulet, koji ga je operisao, rekao je da je povreda bila posebno složena zbog mesta na kom se nalazi.

- Ubadanje je izazvalo složene povrede, mnogo složenije u odnosu na samu težinu ubadanja. Nalazi se u analnom predelu, rektumu. Bila je neophodna popravka sfinktera, što samu proceduru čini komplikovanijom - objasnio je.

Takođe je isključio druge povrede u lumbalnom delu, do rezultata daljih radioloških testova.

Morante ostaje na intravenskoj terapiji i neće moći da jede nekoliko dana dok lekari drže pod kontrolom rizik od infekcije.

Planirano je uvođenje centralnog venskog katetera za parenteralnu ishranu, kako bi se hranljive materije dopremale direktno u njegov krvotok.

- Nikada mi to ranije nisu radili, ali kažu da se sprovodi pomoću katetera koji stiže do veće vene kako bi hrana mnogo bolje prolazila - rekao je toreador.

Uprkos ovom iskušenju, opisan je kao smiren čovek koji je dočekivao posetioce sa umornim osmehom, svestan svoje nelagode.

- Plašio sam se da će biti mnogo krvi - dodao je Morante.

Očekuje se da će ostati u bolnici najmanje nedelju dana, dok se svet borbi sa bikovima i dalje oporavlja od šoka izazvanog ovim incidentom.

Autor: Iva Besarabić