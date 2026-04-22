Da li Zemlji preti udar asteroida? Evo šta kaže naučnik sa Ruske akademije nauka

Iako nema neposredne opasnosti, stručnjaci tvrde da će se asteroid koji preti Zemlji pojaviti - pitanje je samo kada.

Viši istraživač Instituta za primenjenu astronomiju Ruske akademije nauka Nikolaj Železnov izjavio je da u ovom trenutku u Sunčevom sistemu ne postoje asteroidi koji predstavljaju stvarnu pretnju za Zemlju.

Međutim, upozorio je da takvi objekti mogu da se pojave u budućnosti.

Prema njegovim rečima, asteroidi imaju ograničen "životni vek" od oko 10 miliona godina, tokom kog mogu da padnu na planetu, završe na Suncu ili budu izbačeni u spoljne delove Sunčevog sistema, prenela je Ria novosti.

Zbog toga je, kako je naveo, stalno posmatranje svemira "neophodno".

Železnov je istakao da ne može precizno da se predvidi kada bi potencijalni opasni objekat mogao da se pojavi, ali da je sudar Zemlje i asteroida neizbežan u nekom trenutku u budućnosti - bez obzira da li će se to desiti za 10 ili 10.000 godina.

On je naglasio da postoje metode za sprečavanje mogućih katastrofa, pre svega skretanje asteroida sa putanje sudara.

Kao primer naveo je eksperiment iz 2022. godine, kada je svemirska letelica udarom u asteroid Dimorfos promenila njegovu orbitu.

Naučnik je zaključio da je važno da se realno procenjuju rizici, uz stalno praćenje objekata u blizini Zemlje.

Autor: S.M.