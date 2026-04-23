INTERNET VAM STALNO KOČI? Uz 3 jednostavna trika proradiće odmah

Problemi sa internet konekcijom spadaju među najčešće tehnološke smetnje današnjice. U trenutku kada veza nestane, probajte sami tri trika, koji lako otklanjaju problem.

Uz nekoliko brzih provera, većina problema može biti otklonjena za samo nekoliko minuta. Pre nego što zovete korisničku podršku i gubite vreme čekajući na vezi, vredi proveriti nekoliko osnovnih stvari.

Provera rutera često rešava problem

Jedan od prvih i najvažnijih koraka je provera opreme koju ste dobili od provajdera. Kod optičkog interneta to je ONT uređaj, koji pretvara optički signal u električni, dok su kod drugih tipova veze u pitanju modem i ruter. Čak i kada mreža tehnički funkcioniše, privremeni softverski bagovi ili preopterećenje mogu izazvati prekide u konekciji.

Najjednostavnije rešenje često je jednostavan "restart" uređaja: isključite ih iz struje na 30 do 60 sekundi, a zatim ponovo uključite. Ovaj postupak često resetuje vezu i vraća stabilan signal. Bitno je pridržavati se pravilnog reda uključivanja - prvo modem ili ONT uređaj, a tek potom ruter.

Kablovi i fizička oštećenja su najčešći problem

Iako deluju nebitno, kablovi su ključni za stabilnost internet veze. Ethernet, koaksijalni ili optički kablovi mogu izgledati potpuno ispravno, a da su zapravo blago oštećeni, savijeni ili labavo priključeni.

Dovoljno je da se pinovi iskrive ili da kabl ne naleže pravilno u priključak, i veza može postati nestabilna ili potpuno nestati.

Proverite da li su svi kablovi čvrsto povezani i da li imaju vidljiva oštećenja. Ako imate rezervni kabl, njegova zamena je brz i jednostavan način da isključite jedan od najčešćih uzroka problema sa internetom.

Uzrok problema je najčešće softverski

Kada internet ne funkcioniše samo na jednom računaru, telefonu ili tabletu, dok ostali uređaji u domaćinstvu rade normalno, gotovo sigurno je reč o softverskom problemu. U takvim slučajevima mogu pomoći ugrađeni alati za dijagnostiku mreže u operativnim sistemima poput Windowsa ili macOS-a.

Takođe, proverite da li postoje dostupna ažuriranja sistema, mrežnih drajvera ili sigurnosnih podešavanja koja mogu blokirati konekciju. Ponovno pokretanje uređaja ili resetovanje mrežnih podešavanja često rešava problem, dok fabrički reset treba koristiti samo kao krajnju opciju.

Autor: Iva Besarabić