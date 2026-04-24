UNICREDIT BANK WINE GARDEN 6. I 7. juna u Botaničkoj bašti 'Jevremovac' bogata ponuda različitih vinskih stilova iz zemlje, regiona i sveta

Početak juna u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ ponovo donosi događaj koji spaja vinsku scenu i gradski izlazak u najlepši park u centru grada.

Osmi UniCredit Bank Wine Garden biće održan 6. i 7. juna, u terminu od 14 do 21h, a okupiće publiku koja želi da, u jedinstvenom ambijentu među retkim biljkama, istraži nove vinske stilove i proba pažljivo odabrane zalogaje.

Tokom dva dana, posetioci će moći da degustiraju vina domaćih vinarija, etikete iz regiona, kao i selekciju gostujućih proizvođača. Fokus je na raznovrsnosti vinskih ukusa čija će degustacija biti besplatna. Od laganih belih i penušavih vina, do ozbiljnijih crvenih i desertnih stilova, kako bi svako pronašao svog favorita, bilo da dolazi kao radoznali početnik ili strastveni ljubitelj vina.

Vinska šetnja kroz baštu biće upotpunjena zalogajima koji prate čašu vina. Od delikatesa malih proizvođača do omiljenih gradskih gastro adresa, a za atmosferu je zadužen muzički program raspoređen u nekoliko zona. Posetioci će moći da biraju da li žele energičniji ritam uz rock bendove ili mirniji kutak uz džez i akustične setove.

Manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje status jednog od najposećenijih vinskih događaja u regionu upravo zbog spoja prirodnog ambijenta, pažljivo biranih izlagača i ležerne atmosfere.

Kao i svake godine i za osmi UniCredit Bank Wine Garden očekuje se veliko interesovanje, pa se ulaznice brzo rasprodaju. Karte po ceni od 2.500 dinara po danu u pretprodaji mogu se kupiti preko tickets.rs, a svaki posetilac na ulazu dobija vinsku čašu.

Detaljan program i listu izlagača posetioci mogu pronaći na sajtu winegarden.rs, kao i na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

Autor: A.A.