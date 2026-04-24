Vernici sutra slave Prepodobnog Vasilija Ispovednika: Za oprost grehova uradite JEDNU STVAR

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici u subotu 25. aprila odaju počast Prepodobnom Vasiliju Ispovedniku. On se još kao sasvim mlad zamonašio.

“Vasilije blaženi bi u vreme cara Lava Isavrijana ikonoborca. Još kao mlad postade monah i učenik prepodobnog Prokopija Dekapolita, i dobro se podvizavajući on upražnjavaše najviše podvige. A zatim junački ustade protiv ikonoboraca u zaštitu poštovanja svetih ikona.

Zbog toga bi uhvaćen, i mnogo mučen. Ali on ne uzmaknu, nego propovedaše istinu Pravoslavlja do smrti. Sapodvižnik mu u tome beše božanstveni Prokopije Dekapolit.



Ikonoborci strugaše Svetom Vasiliju celo telo i vrat, pa ga vrgoše u tamnicu. A kada umre Lav Isavrjanin, svetitelj bi oslobođen tamnice. I opet produži prećašnji podvižnički život.

I mnoge grešnike pobudi na pokajanje svojom propoveđu i svojim primerom, a mnoge zloverne povrati pravoslavnoj veri. Pošto tako provede život, blaženi Vasilije radujući se i blagodareći otide ka Gospodu, koga izmlada beše zavoleo”, navodi se na sajtu SPC-a.

Svim pravoslavnim vernicima se savetuje da slobodno vreme posvete poseti crkvi kako bi se pomolili za sebe i bližnje. Prema narodnim verovanjima trebalo bi izbegavati svađe i loše misli.

