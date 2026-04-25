NAJVEĆE POUKE PATRIJARHA PAVLA: Čuvajmo se neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi

U vremenu brzih promena i relativnih vrednosti, poruke patrijarha Pavla ostaju neprolazni putokazi. On nije bio samo duhovni vođa, već živi primer skromnosti – čovek koji je hodao peške i koristio gradski prevoz, podsećajući nas da vrednost čoveka ne dolazi iz onoga što poseduje.

„Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste“

U ovoj rečenici sažeta je čitava životna filozofija: nije presudna tačka sa koje krećete, već kakav čovek postajete tokom puta. Ipak, taj put nije lak, na šta je patrijarh često upozoravao rečima: „Nikad nije bilo lako biti čovek među ljudima.“

Biti čovek znači birati dobro čak i kada je lakše izabrati suprotno, ostati pravedan u nepravdi i miran u opštem nemiru.

O savesti i mrvicama hleba

Patrijarh nas je podsećao na važnost svesti o drugima: „Ne znate vi, deco moja, šta znači glad...“ U slici mrvica hleba koje se ne bacaju krije se ključna razlika između ravnodušnosti i svesnog života.

Govoreći o meri ljudskog postojanja, ostavio je čuvenu pouku:

„Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje.“

Ljubav koja ne traži svoje

Za patrijarha Pavla, ljubav nije bila trgovina niti očekivanje.

„Ljubav je najviša vrlina... Što je više dajete, više je imate.“

„Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje.“

On je pozivao i na najteži podvig – molitvu za neprijatelje, uz ključno pravilo: „Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi.“ Time je postavio jasnu granicu snage: čuvati se neljudi, ali se još više čuvati da i sami ne postanemo takvi.

Unutrašnja snaga i dostojanstvo

Njegova vera u unutrašnju slobodu ogleda se u stavu koji niko ne može poljuljati:

„Mene može da ponižava ko god hoće, ali da me ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja.“

Smatrao je da mudrost i dobrota uvek moraju ići ruku pod ruku, jer „mudrost bez dobrote prelazi u zlo, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost.“

Šta ostaje kada sve prođe?

Verovao je da bi svet bio blizu raja kada bismo se držali makar osnovnog principa – da drugima ne činimo ono što ne želimo sebi. Na kraju, ostaje samo jedna istina:

„Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek.“

Ove poruke nisu tu da bi se samo pamtile, već da bi se svakodnevno proveravale kroz naše postupke, govor i način na koji volimo. Jer, kako je patrijarh govorio – jedino to ima smisla.

Autor: D.S.