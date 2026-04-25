SVEMIRSKO NADMETANJE: Kina gradi 'grad satelita' i širi mrežu 'Hiljadu jedara'

Narodna Republika Kina zvanično je pokrenula projekat "grad satelita" i mrežu "Hiljadu jedara" u okviru velikog svemirskog programa koji ima za cilj izgradnju sopstvene globalne internet infrastrukture i konkurenciju američkoj kompaniji SpejsEks, objavili su kineski državni i tehnički izvori.

U uslovima pojačane konkurencije između Kine i Sjedinjenih Američkih Država na zemlji i u svemiru, Peking ubrzano razvija sistem koji objedinjuje masovnu proizvodnju i lansiranje satelita u niskoj orbiti, sa ciljem stvaranja mreže "Hiljadu jedara", navodi Al Džazira.

Prema podacima kineskog centra za komercijalna lansiranja na Hajnanu, 10. aprila uspešno je lansirana sedma grupa satelita u okviru ovog projekta.

Podaci pokazuju da je početni cilj postavljen za projekat bio lansiranje 648 satelita do kraja 2025. godine, 1.296 satelita u prvoj fazi izgradnje konstelacije i 15.000 satelita do 2030. godine.

Stručnjaci navode da je ključna razlika u odnosu na američki sistem brzina razvoja, pri čemu Kina pokušava da u kratkom roku uspostavi regionalnu pokrivenost, dok je kompanija SpejsEks godinama razvijala svoju mrežu.

Kineski projekat oslanja se na takozvani "grad satelita", industrijsku zonu namenjenu isključivo proizvodnji svemirskih letelica, gde se, prema kineskim izvorima, komponente proizvode gotovo kao na traci za pametne telefone.

Prema američkom časopisu "IEEE spektrum", kompanija Spejs Sejl započela je serijsku proizvodnju satelita krajem 2023. godine, dok se paralelno razvija industrijski koridor "G60" koji povezuje devet kineskih gradova.

Planirana mreža ima više strateških ciljeva, uključujući rad u više frekventnih opsega kako bi se obezbedio veći protok podataka, kao i razvoj tzv. "svemirskog klauda (oblaka)", odnosno obrade podataka direktno u orbiti uz pomoć veštačke inteligencije.

Takođe se radi na integraciji sa mrežom šeste generacije (6G), što bi omogućilo direktno povezivanje običnih mobilnih telefona sa satelitima bez dodatne opreme.

Procene ukazuju da bi projekat "Hiljadu jedara" mogao da postane ključni deo kineske digitalne inicijative "Pojas i put", sa ciljem smanjenja globalnog digitalnog jaza.

Analitičari, napominje katarska televizija, ocenjuju da svemirska trka između Kine i SAD ulazi u novu fazu, u kojoj će nadmetanje "Hiljadu jedara" i Starlinka određivati buduću kontrolu globalnih internet mreža u narednoj deceniji.

