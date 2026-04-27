Zbog novog trenda na svadbama nastao haos na mrežama: S vrata vam uzimaju mobilni, ljudi pobesneli

Novi trend zaključavanja mobilnih telefona na venčanjima uvodi specijalne futrole koje onemogućavaju fotografisanje radi očuvanja privatnosti i zabave.

Taman kada ste pomislili da vas na venčanjima ništa više ne može iznenaditi, od torti koje dosežu plafon do spektakularnih ulazaka mladenaca, pojavio se trend koji je podelio javnost. Na društvenoj mreži Instagram osvanula je reklama za nesvakidašnje futrole koje funkcionišu kao pravi mali pritvor za vaš pametni telefon.

Kako funkcioniše "zatvor" za telefone?

Sistem je krajnje jednostavan: na ulazu u salu vaš uređaj se smešta u posebnu vrećicu koja se zaključava sigurnosnom zujalicom, sličnom onima koje viđamo u prodavnicama odeće. Iako telefon ostaje kod vas i možete normalno da razgovarate ili kucate poruke, obe kamere su potpuno blokirane. Svaki pokušaj da zabeležite trenutak završiće se neuspelim snimkom crne mrlje. Tek na kraju proslave, domaćin pomoću magneta otključava futrolu i vraća vam punu kontrolu nad uređajem. Ideja je jasna – naterati goste da uživaju u trenutku bez stalnog "skrolovanja" i poziranja za društvene mreže.

Od oduševljenja do revolta

Ovaj oglas je izazvao pravu buru komentara, a mišljenja su ekstremno podeljena. Dok jedni u ovome vide spas za pravu zabavu, drugi su zgroženi ovakvim vidom kontrole.

"Trebalo bi to da postoji i za bazene!", predložio je jedan od korisnika, aludirajući na sve prisutniju narušenu privatnost na javnim kupalištima. Sa druge strane, ljubitelji fotografije smatraju da se na ovaj način gube najdragocenije uspomene.

"Za mene bi korišćenje telefona bilo nepoželjno, ali slike bih ipak volela da se prave jer tada dobiješ različite perspektive i fotografije iz različitih uglova… Obožavam fotografiju", iskrena je jedna korisnica, a mnoge mlade prisetile su se svojih venčanja i ističu da su im upravo amaterski snimci gostiju najdraži.

"Toliko sam se obradovala svakoj slici koju su mi poslali naši gosti! Ti spontani trenuci su najlepši! Kad ne poziraš fotografu, nego se samo smeješ i uživaš, to su uspomene koje zauvek ostaju."

Gde prestaje pristojnost, a počinje zabrana?

Neki su otišli korak dalje, smatrajući da su ovakve mere neophodne u specifičnim prostorima poput sauna.

"Mrzim kad ljudi tamo vade telefone! To nije pristojno i trebalo bi da bude zabranjeno. Ili bar ova varijanta, ali da se pre toga kamera zalepi trakom."

Ipak, radikalne mere izazivaju i radikalne reakcije, pa je jedna korisnica bila odsečna: "Ja bih odmah napustila takav događaj", dok su drugi ironično dodali da je u tom slučaju najbolje i ne praviti proslavu. Postavljeno je i ključno pitanje: "Objasni mi samo jedan logičan razlog zašto? Zašto gosti ne bi smeli da zabeleže lepe trenutke fotografijom?"

Dok inovatori već razmišljaju o zaobilaznim putevima poput Google naočara sa kamerom, ostaje da se vidi da li će "venčanja bez objektiva" postati novi standard ili samo još jedan prolazni internet hit koji će brzo pasti u zaborav.

Autor: Marija Radić