Gore mreže zbog rasprave o lenjiru: Zašto postoji prostor pre nule i čemu služi?!

Jedna objava na društvenim mrežama ponovo je ove nedelje navela hiljade ljudi da uzmu lenjir iz fioke i pogledaju ga, zaista pogledaju i to možda prvi put posle mnogo godina.

A sve je počelo još pre nekoliko godina, kada je jedan korisnik podelio fotografiju standardnog lenjira i postavio pitanje na španskom: "Da li iko zna zašto postoji taj prostor pre 0?".

Većina ljudi nikada nije stala da razmisli o tome. Pre nego što počnu numerisane oznake, nalazi se mali prazan prostor, otprilike centimetar prazne plastike ili drveta. Nije greška u proizvodnji i ne služi očiglednoj mernoj funkciji. Pa, zašto je tu?

Prostor štiti lenjir od njegovog najgoreg neprijatelja

Pravo objašnjenje je jednostavnije od svih nagađanja i svodi se na predvidiv problem - ivice se habaju. Ugao lenjira se neprestano udara. Grebe se, pada na tvrde podove i udara o ivice stola.

Ako bi oznaka nule stajala tačno na tom ranjivom kraju, svaki odlomak i ogrebotina bi pomerili početnu tačku svake naredne mere. Pola milimetra izgubljenog materijala na ivici postaje pola milimetra greške u očitavanju.

Pomerajući oznaku nule unutra, proizvođači stvaraju zaštitu. Taj prazan prostor može da preuzme udarce dok linija ostaje netaknuta. Rezultat je alat koji ostaje precizan dugo nakon što mu se uglovi istroše.

Stolari i krojači odmah znali odgovor

Među mnoštvom zbunjenih odgovora na društvenim mrežama, manja grupa komentatora tačno je odgovorila bez oklevanja. Stolari i krojači su odmah prepoznali logiku. Onaj ko se bavi sečenjem drveta ili tkanine, brzo nauči da istrošena ivica alata uvodi greške koje se nagomilavaju. Njihove profesije zavise od poverenja u liniju nule, a ne u fizički kraj alata.

Autor: Marija Radić

