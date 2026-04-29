ISKOPAO TELO POKOJNE SESTRE I ODNEO U BANKU: Otkriven BIZARAN razlog! Društvenim mrežama se širi JEZIV SNIMAK (VIDEO)

Društvenim mrežama kruži bizaran snimak, a navodno je reč o nesvakidašnjem i uznemirujućem incidentu koji se odigrao u Indiji.

Prema izveštajima inostranih medija, očajni muškarac, navodno, iskopao je posmrtne ostatke svoje sestre i doneo ih pred banku kako bi “dokazao da je preminula”.

Nije mogao da reši problem

Incident se, kako se tvrdi, dogodio u filijali banke u okrugu Kendudžar, a pošto je neimenovanom muškarcu rečeno da “ne može da podigne novac bez ličnog prisustva sestre”.

Prema istoj verziji, reč je o meštaninu obližnjeg sela Dijanali, koji je nedeljama pokušavao da podigne 19.300 indijskih rupija sa računa starije sestre, preminule u januaru nakon bolesti.

Iako je od njene smrti prošlo više meseci, on je tvrdio da zaposleni u banci nisu odstupali od procedura, prenosi Daily Star.

Navodno, banka je tražila izvod iz knjige umrlih, dok se muškarac, kako se tvrdi, suočio sa administrativnim preprekama koje nije umeo da prevaziđe - budući da je nepismen.

🇮🇳 A man in India dug up his deceased sister's skeleton and brought it to the bank just to prove she had died.



He'd been trying to withdraw money from her account for months.



Staff kept telling him the account holder needed to appear in person. pic.twitter.com/aBLOfCvj9H — Violence News🗞️ (@Violencenews) 28. април 2026.

U naletu frustracije, u ponedeljak 27. aprila, zaputio se na seosko groblje, poneo lopatu i - prema tvrdnjama - iskopao sestrino telo.

"Iz očaja sam iskopao grob"

On je posmrtne ostatke umotao u tkaninu i prepešačio tri kilometra do banke, gde je prizor šokirao prisutne građane i zaposlene. Policija je ubrzo stigla na lice mesta, a jedan od službenika je navodno izjavio da muškarac nije razumeo zakonske procedure vezane za nasledstvo i pristup novčanim sredstvima.

Muškarac je kasnije rekao medijima da ga je “frustracija naterala na ovaj potez”, tvrdeći da su od njega tražili da “vlasnik računa dođe lično”, uprkos tome što je više puta objasnio da je sestra preminula.

“Iz očaja sam iskopao grob i doneo njene ostatke kao dokaz smrti“, navodno je rekao.

Slučaj je na kraju rešen, pošto su nadležni obećali da će sredstva biti isplaćena kroz zakonsku proceduru.

Veruje se da je muškarac jedini preostali naslednik, jer je i prethodno imenovani korisnik računa u međuvremenu preminuo. Posmrtni ostaci sestre su, prenose mediji, ponovo sahranjeni uz prisustvo policije.

Autor: Iva Besarabić