Sutra slavimo Prepodobnog Jovana Vethopešternika: Evo koje običaje treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i vernici drugog maja obeležavaju dan posvećen Prepodobnom Jovanu Vethopešterniku, monahu i podvižniku koji je život posvetio molitvi, skromnosti i služenju Bogu.

Njegovo ime vekovima se poštuje u pravoslavnoj tradiciji, a narodna verovanja kažu da je ovaj dan posebno važan za mir u porodici i duhovno očišćenje doma.

Monah koji je napustio sve zbog vere

Prepodobni Jovan podvizavao se u Palestinskoj pustinji, u blizini Jerusalima, u poznatoj Vethoj lavri koju je osnovao prepodobni Hariton.

Još od mladosti bio je okrenut duhovnom životu i, prema predanju, vođen snažnom ljubavlju prema Bogu odrekao se ovozemaljskih zadovoljstava i napustio domovinu kako bi živeo monaškim životom.

Nakon dolaska u Jerusalim poklonio se svetim mestima, a potom otišao u Vethu lavru gde je zbog svog vrlinskog života dobio i sveštenički čin.

Predanje kaže da je živeo veoma skromno, u postu, molitvi i velikom uzdržanju, zbog čega su ga smatrali čovekom izuzetne duhovne snage.

Zašto je nazvan Vethopešternik?

Prepodobni Jovan dobio je ime Vethopešternik jer je veliki deo života proveo u staroj pećini u kojoj je nekada boravio i prepodobni Hariton.

Ta pećina je, prema predanju, ranije bila skrovište razbojnika. Upravo tu je sveti Hariton svojevremeno bio zarobljen, ali je čudesno oslobođen.

Kasnije je na tom mestu podignuta crkva i monaška obitelj, a Jovan je godinama služio upravo u toj pećinskoj crkvi.

Veruje se da je prepodobni Jovan živeo tokom osmog veka i da je ostatak života proveo u molitvi i službi Bogu.

Narodna verovanja i običaji

Prema narodnim običajima, na današnji praznik trebalo bi izbegavati svađe i teške reči.

Veruje se da je ovo dan kada treba uneti mir u dom, pospremiti kuću i pokazati pažnju prema najbližima.

Stari običaji nalažu i da danas treba darivati voljene osobe makar sitnicom, jer se veruje da dobrota i pažnja donose blagoslov i mir tokom cele godine.

