Momčilo iz Niša se oženio Ednom iz Ugande i doveo je u Srbiju: Dobili su ćerku, obožava ajvar i ćevape, a jedna stvar na našim ulicama je šokirala (VIDEO)

Momčilo i Edna su se upoznali pre sedam godina u Ugandi, a nakon tri godine zabavljanja krunisali su svoju ljubav brakom iz kojeg su dobili ćerkicu Elsu Dunju.

Edna Mićić iz Ugande, zajedno sa suprugom Momčilom Mićićem, preselila se u Niš prošle jeseni, a priča o njihovoj ljubavi podseća na filmski scenario. Upoznali su se pre sedam godina u Kampali, glavnom gradu Ugande, a nakon tri godine veze venčali su se i dobili ćerku Elsu Dunju.

Od kada su u braku, dva puta su dolazili u Srbiju na odmor, ali su prošle jeseni odlučili da se trajno nastane u Nišu. Edna i njihova ćerka Elsa sada uče srpski jezik, privikavaju se na novu klimu i srpske specijalitete.

"Ja govorim malo srpski", kaže Edna uz osmeh, dok objašnjava da se navikava na novu sredinu.

Edna otkriva da joj se najviše dopadaju srpski ukusi, ali da je jedna stvar i dalje neobična.

"Obožavam ćevape, ajvar i zimnicu, a ono što mi je čudno je što se hleb jede u Srbiji baš uz svako jelo. Za sada još ne znam da spremam srpsku hranu, pa to rade roditelji mog supruga", iskrena je Edna.

Ipak, ona je u Srbiju donela i ukuse svoje domovine. Kaže da u Ugandi sprema tradicionalna jela kao što su matoka – jelo od banana, i kasava – jelo sa krompirom.

"Banane se u Ugandi baš puno jedu i ima mnogo različitih vrsta. U Ugandi ljudi jedu baš dosta voća i povrća", objašnjava Momčilo.

Prvi put u Srbiji: "Bilo je prelepo"

Edna se seća prvog dolaska u Niš, u junu 2024. godine.

"Prvi put smo došli u junu 2024. godine. Bilo je leto. To je bio moj prvi dolazak u Niš, ali i u Srbiju uopšte – i bilo je prelepo", priseća se ona.

Tada su upoznali svoje poslovne partnere, Filipa i Milicu Rodojković, koji su im postali više od saradnika.

"Oni nisu samo naši poslovni partneri, već i naši prijatelji i ljudi koje smatramo porodicom", kaže Edna.

Kafa ih je spojila

Edna je deset godina radila kao računovođa u kompaniji za gorivo u Ugandi. Ali ljubav prema kafi bila je jača od svega – i upravo je ona bila razlog zbog kojeg su odlučili da se preseli u Srbiju. U Nišu su pokrenuli proizvodnju Yaka kafe, za koju kažu da je sto posto organska.

"Pitali smo se kako da ljubav prema kafi prenesemo iz Ugande u Srbiju", objašnjava Edna. "Na kraju smo odlučili da se preselimo – moj suprug, naša ćerka i ja."

U Srbiju su se vratili u proleće 2025. godine, a konačno su se nastanili u oktobru iste godine.

"Srbija je divna. Zaista je lepo mesto za život", kaže Edna.

Klima kao šok: "Napolju jedan stepen!"

Iako je Edna odmah zavolela Srbiju, klima je bila nešto na šta nije bila spremna.

"Dolazak ovde mi je bio šok – naročito kada sam videla da je napolju jedan stepen", kaže ona. "Ali kad se dobro obučete, sve je u redu."

U Ugandi je klima tropska, temperature su uvek visoke, a zimski uslovi su nepoznanica.

"U Ugandi nosite istu garderobu tokom cele godine, a ovde vam treba odeća za sva godišnja doba", objašnjava Edna.

"U Nišu nisam videla nikoga da se smeje"

Edna je u Srbiji najviše iznenadilo to što ljudi nisu toliko nasmejani kao u Ugandi.

"Volim Srbiju, ali najviše je volim zbog mog muža. On me mnogo voli, a i njegovi roditelji su me prihvatili kao svoju ćerku", kaže Edna, a onda kroz osmeh dodaje: "Jednom sam šetala Nišom i nisam videla nikoga da se smeje. Pomislila sam – možda im treba više sunca… i više vitamina D."

Momčilo Mičić, Ednin suprug, kaže da je njihova veza počela 2019. godine, tokom pandemije korona virusom, i da je od prvog dana bilo jasno da je ljubav jaka.

"Upoznali smo se na poslu, tu smo se zbližili i ostvarili vezu, a onda i brak. Porodica je lepo prihvatila, svi su je prihvatili", rekao je Momčilo.

On ističe da je hrana u Ugandi vrlo zdrava i organska, i da Edna voli da koristi banane u kuhinji.

"Njihova hrana je organska i veoma zdrava. Dosta upotrebljavaju banane, za koje ljudi i ne znaju. Imaju ih više vrsta, neke su za kuvanje, neke za prženje", rekao je Momčilo.

Kumovi oduševljeni: "Donela je novu energiju"

I kumovi su oduševljeni Ednom, koja je u Niš donela novu energiju.

"Donela je neku novu i lepu energiju i izvuče iz vas ono najbolje. Ona uđe sa osmehom, sa lepim pozdravom… Stvarno nam u životu treba više takvih ljudi,meni je trebala jedna Edna", zaključila je kuma Milica Milosavljević.

Edna i Momčilo dokazali su da ljubav ne poznaje granice. Iz Ugande su doneli osmeh i novu energiju, a u Nišu su našli dom i porodicu. Njihova priča pokazuje da kada je ljubav velika, ona može da prebrodi sve razlike i da svaka zemlja može da postane dom.

Autor: A.A.