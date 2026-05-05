'OVO TREBA DA SE PROUČAVA' Mlada doživela šok nakon svadve: Otvorila kovertu od gostiju, pa zanemela

Tema koverte na svadbama kod nas retko je samo pitanje novca. Između želje da se ispoštuje običaj, pokriju troškovi stolice i pokaže pažnja, mnogi se nađu u nedoumici koliko je zapravo "ispravno" dati.

Zato ne čudi što je jedno ovakvo pitanje nedavno pokrenulo lavinu komentara na Reditu, gde je jedan korisnik iz Niša direktno pitao: Koliko je zapravo standard staviti u kovertu?

"Koliko novca stavljate u kovertu? Koliko je po vama standard za poklon mladencima na venčanju? Koliko stavljate kumu, najboljem prijatelju ili bratu a koliko poznanicima i daljim rođacima?", upitao je on.

"50-60 je normalno, 100 evra je više, 200 je lele"

Ubrzo je na svoje pitanje dobio različite odgovore i iskustva, što je još jednom pokazalo da ne postoji jedinstven iznos, već da sve zavisi od običaja, bliskosti i ličnih mogućnosti.

"50-60 je normalno, 100 je više, 200 je lele. Nema tu standarda, već mogućnosti diktiraju sve. Pritom, meni je to preglup običaj, ako već praviš svadbu - to želiš da podeliš sa prijateljima a ne da im naplatiš ručak", napisala je jedna korisnica.

"Kumu sam dao 800 evra"

Jedan korisnik je otkrio kako on daje, i koliko je dao kao kum:

"Ovako sam ja davao zadnjih par svadbi:

Nismo mnogo bliski - 100 Bliski - 200 Kum - 800", napisao je on.

Još jedan Srbin koji je bio kum na venčanju, otkrio je koliko je on dao:

"Kao kum sam stavio 500 evra. Kao gost 100 evra. Muzika i slike ukupno 30 evra".

"Zavisi kako kome. Minimum bi bilo 50-60 evra, pa do 100 za neke bliže ljude, po osobi. Kada smo bili kumovi pre par meseci, dali smo 300 evra za nas dvoje, plus smo oko 100 evra potrošili na poklon za dete, i još možda 100 evra dali na muziku", glasio je još jedan komentar.

"Ispod 100 evra ne ide"

Jedan korisnik je detaljno opisao "nepisane cene" po rodbinskim i prijateljskim odnosima:

"Evo kako smo mi dobijali pre godinu i po: poznanici ili dalji prijatelji duplo od cene stolice – 100 evra. Bliži prijatelji 200. Kumovi 500 evra i darove. Stričevi i tetke 300 evra. Najbolji prijatelji, braća i sestre od stričeva i tetki 300 evra. Roditelji sa braćom i sestrama 5.000 evra. Tako slično ćemo i vraćati, naravno u odnosu na cene i vrednost novca".

"Naši gosti su baš bili darežljivi"

Srpkinja koja je prošle godine pravila svadbu dodala je:

"Ja sam prošle godine pravila svadbu i gosti su bili više nego darežljivi, stvarno nismo očekivali. Ono što mogu da ti kažem je da smo od ljudi koji su bili u paru, a nismo previše bliski dobijali po 150 evra. Po meni je to previše. Nisu gosti dužni da nam otplaćuju svadbu, niti smo je zato pravili", napisala je na početku jedna Srpkinja.

U jednoj kratkoj poruci sumirano je najčešće mišljenje:

"100 evra po osobi, ispod toga ne".

Na kraju, jedan korisnik se našalio pa zaključio:

"Srpska svadba treba da se proučava".

Autor: Marija Radić